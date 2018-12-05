Маленький мальчик убежал от королевы Елизаветы II: смешное видео

Королевская семья каждый раз радует британцев публичными выходами. Представители Букингемского дворца охотно общаются с общественностью и уделяют этому много времени. Однако иногда такие встречи завершаются курьезными ситуациями.

На этот раз королева Елизавета II попала в смешной ролик, который стал вирусным в сети. По информации US Magazine, Ее Величество приняло участие в открытии благотворительного фонда, созданного на базе Coram. Монарх является патроном организации, поэтому не пропустила торжества перед рождественскими праздниками.

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Однако королеву ждала не только организованная встреча с представителями фонда и детьми, но и неожиданный курьез. Мальчик, который должен был поздороваться с Елизаветой II, устыдившись, ушел от нее. Судя по видео, он отполз от своих родителей, а уже у дверей решился сказать Ее Величеству: "До свидания!"

Забавный ролик сразу же попал в сети и вызвал немало улыбок у сторонников королевской семьи. Такая же реакция была и у очевидцев курьезного момента.

Смотрите видео, как маленький британец убежал от королевы Елизаветы II:

Стоит отметить, что не все дети были такими пугливыми. Немало маленьких британцев пообщались с королевой и показали, как они украшали новогодние елки к праздникам.