"Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото

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Chanel
Chanel / www.gettyimages.com

Маленькое черное платье – это одна из лучших тенденций, которую ввела в моду знаменитая француженка Коко Шанель (Габриель Бонер Шанель). Коко не стало в мире 48 лет назад, но ее секретами стиля пользуются женщины сегодня.

Черное платье Шанель стало популярным благодаря своей универсальности: его можно носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно было дополнено аксессуарами.

Что интересно, в 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности маленькое черное платье к автомобилю "Ford".

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В столице моды Париже проходит Неделя высокой моды. Одним из наиболее ожидаемых событий на нем стал показ легендарного бренда Chanel, на котором также представлены новые варианты знаменитого черного платья. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для Вас подборку образов с показа Chanel весна-лето 2019.

Черные платья на показе Chanel весна-лето 2019


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images

Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-лето 2019 / Getty Images

Теги: LifeStyle Chanel Мода Стиль и мода
Источник: 24 канал
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