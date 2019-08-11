Малиновое варенье: рецепт легкого приготовления

Малиновое варенье зимой станет одной из ваших лучших сладостей, если вы начнете готовить и консервировать его летом по правильным рецептам. Следите за пошаговым приготовлением малинового варенья в легком рецепте.

Стоит знать, что малиновое варенье имеет не только невероятный аромат и вкус, но и содержит множество лекарственных свойств, которые помогают при простуде и лихорадке.

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Рецепт приготовления малинового варенья:

1. Сначала отсортируйте собранные ягоды. Для варенья лучше использовать только цельные и крепкие ягоды, в то время те ягоды, которые потекли или помялись, отложите для компота.

Наверняка вы знаете, что ягоды малины очень нежные, поэтому мыть их как обычные фрукты невозможно. Советуем вам поместить ягоды в дуршлаг и несколько раз погрузить в ведро с водой.



Внимательно отберите ягоды для малинового варенья

Если вы заметили на ягодах личинки малинового жука, то не спешите выбрасывать их в мусорник. Лучше окуните их в солевой раствор (на один литр воды положить 10 г соли), а личинки, которые всплывут, выберите и выбросьте.

2. Ягоды поместите в таз для варенья, засыпьте сахаром с расчета 1:1 и выдержите в течение трех-четырех часов. Одновременно варите не более 2 кг ягод. Так варенье получится более ароматным.

Ароматная пенка, которая образуется при варке, все же не годится для консервирования варенье. Поэтому снимите ее шумовкой или обычной ложкой.



Для эстетического вида, все же лучше уберите пенку с малинового варенья

Если вы хотите, чтобы варенье все же получилось более ароматным, вместо воды для варки используйте смородиновый сок. Вкус получится невероятный, и варенье так не засахарится.

Важно, чтобы малиновое варенье готовилось на небольшом огне в несколько приемов. Ягоды малины отличаются особой нежностью, и при длительной варке сок из ягод быстро переходит в сироп, а сами ягодки сморщиваются, развариваются и теряют свой вид.

3. Поэтому лучше варите малиновое варенье по следующей схеме: доводите до кипения, несколько минут выдерживайте на небольшом огне, после чего дай выстояться варенью в течение 5-6 часов. Так повторяйте 3-4 раза. Все эти процессы варки дожны не превышать получаса времени.

Чтобы проверить, или ваше малиновое варенье готово, то возьмите блюдце и влейте в него каплю варенья – если оно не растекается, то это означает, что варенье готово. При этом сироп должен быть прозрачным, а ягоды не должны всплывать.



Малиновое варенье должно быть вязким но не растекаться

Пока ваше малиновое варенье еще горячее, его можно разлить в подогретые сухие банки и плотно закупорить. При этом следует следить, чтобы варенье в банках было примерно на полсантиметра ниже горлышка.