Популярная украинская певица Ирина Федишин в который раз поразила поклонников. Звезда предстала перед камерой в малиновом костюме и поделилась яркими фотографиями.

На личной странице Ирины в инстаграме появилась очередная серия фотографий. Чуть ли не каждый день она показывает поклонникам стильные образы и теперь решила показать, как выглядеть эффектно в солнечную погоду.

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Яркий образ Ирины Федишин

Артистка позировала на природе. Зеленая трава и деревья гармонично дополняли ее яркий образ. Ирина была одета в костюм малинового цвета, состоящий из штанов и пиджака. Также видим на певице черный топ с декольте. Соединила такой наряд с туфлями.



Ирина Федишин в малиновом костюме / Instagram / @irynafedyshyn

Среди аксессуаров знаменитость выбрала длинные черные серьги, которые добавляли аутфиту особый шарм. Волосы она уложила в прическу сзади и оставила лишь несколько локонов, которые падали на лицо. Макияж Федишин был легкий, в естественных тонах и с розовой помадой на губах.



Певица Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

В заметке Ирина отметила, что празднует Зеленое воскресенье. Этот праздник является одним из самых любимых у исполнительницы, ведь именно на этот день приходится храмовый праздник в селе ее бабушки.