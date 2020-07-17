Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая отпраздновала юбилей программы "Светская жизнь". Она в эфире уже 15 лет и не теряет свою популярность. По этому случаю знаменитость предстала перед публикой в изысканном малиновом платье.

В Киеве состоялась вечеринка по случаю 15-летия "Светской жизни". На мероприятие пришли самые известные люди украинского шоу-бизнеса. Звезда программы, неизменная ведущая Екатерина Осадчая, в очередной раз потрясла безупречным видом. Фотографиями своего аутфита она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Кати Осадчей

Катя предстала перед камерами в мини-платье малинового цвета с интересным верхом. Также наряд имел длинный шлейф из фатина. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру телеведущей и ее длинные ноги. Туфли-лодочки на каблуках подобрала в тон платью.

Во время каждого выпуска зрители видели Осадчую с интересными головными уборами. Для особого вечера она выбрала белую шляпку с красивым декором по краям. Также среди аксессуаров ее образ дополняли длинные блестящие серьги, браслет и кольцо. Катя завершила свой аутфит элегантной прической и легким сияющим макияжем с акцентом на глазах.



Катя Осадчая в малиновом платье / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на вечеринке "Светской жизни"/ Instagram / @kosadcha