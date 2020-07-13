Жена украинского мультиартиста Монатика Ирина взбудоражила сеть ярким летним образом. Она предстала перед камерой в малиновом платье, в котором сделала акцент на глубоком декольте.

Ирина Монатик редко публикует фото в сети. Обычно, она делится эмоциональными моментами, которые происходят в ее жизни. На днях звездная жена позировала в фотосессии, автором которой стал ее старший сын. Результатам съемки она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Ирины Монатик

Ирина предстала перед камерой в длинном малиновом платье свободного кроя на бретелях. Такой наряд имел довольно обольстительное декольте и красиво подчеркнул пышную грудь женщины. Она дополнила свой летний образ минималистичной длинной цепочкой и солнцезащитными очками с темными линзами. Волосы уложила в локоны, которые развевал ветер.

Фотографии были сделаны на фоне ряда красивых туй. Ирина Монатик изображена, стоя босиком на зеленой травке. Она радуется прекрасному летнему дню и не боится показывать свои эмоции на камеру.

"Бесценная фотосессия, поскольку фотограф – старший сын", – отметила в посте Ирина.



Ирина Монатик в малиновом платье с декольте / Instagram / @irinamonatik



Жена Монатика показала яркий летний look / Instagram / @irinamonatik



Ирина Монатик позировала босиком / Instagram / @irinamonatik



Жена Монатика показала пикантные формы в платье / Instagram / @irinamonatik