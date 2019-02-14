Мало времени для семьи, – бывший участник DZIDZIO Julik о музыке, любви и трудностях в карьере

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Julik представил лирик-видео "Щастя"
Julik представил лирик-видео "Щастя" / Пресс-служба

Бывший участник DZIDZIO Julik, настоящее имя которого Назар Гук, еще в 2017 году объявил о начале вокальной карьеры. Одним из его первых хитов стала авторская песня "Та яку люблю". А на День всех влюбленных, 14 февраля, артист презентовал второй лирически-романтический трек "Щастя", который посвятил своей семье.

Эксклюзивно для журналистов LifeStyle 24 Назар Гук рассказал, что одной из причин, почему он ушел из популярной группы DZIDZIO в 2017 году, стало желание проводить больше времени с семьей. Как известно, музыкант проживает во Львове в счастливом браке с женой Екатериной и общим сыном.

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Однако артист признался, что с началом сольной карьеры свободного времени стало меньше. Назар отметил, что часто скучает по семье, поэтому решил посвятить самым родным свой второй трек и лирик-видео к нему, которое называется "Щастя".

В песне говорится о простоте общения двух влюбленных сердец, которые получают удовольствие от совместного времяпровождения. Вероятно, ключевыми словами стала строка "Спасибо, что ты есть".

Julik – Щастя: смотрите видео

Артист работал с украинским певцом Дзидзьо еще с начала создания группы DZIDZIO в 2012 году. Тогда его порекомендовал как клавишника друг Орест Галицкий (известный под псевдонимом Лямур).

Назар рассказывает, что прозвище Julik придумал для него сам Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома). Сначала певец предложил ему псевдоним "Екатерина", от которого клавишник отказался. Напомним, у Дзидзьо в начале творческой карьеры были монологи, где он постоянно вспоминал любовницу Екатерину, которая имела мужа Юлика. В конце концов для Назара выбрали сценическое имя Julik.

Дзідзьо і Юлік
Дзидзьо и Юлик / Instagram / @julikofficial

Так, Назар работал с группой в течение пяти лет до 2017 года. Сейчас Юлик и Дзидзьо поддерживают дружеские отношения и по возможности встречаются в разных городах Украины. Что интересно, Михаил Хома часто помогает экс-участнику группы с новыми проектами.

Если Дзидзьо думает, что продукт плохой, он это прямо говорит в лицо и ничего не скрывает,
– добавляет Юлик.

Добавим, 28 декабря на Дзидзьо напали неизвестные. Певец шел на анонсированное интервью, когда четверо злоумышленников набросились на него. Известного артиста сразу же госпитализировали в местный госпиталь. Врачи диагностировали у Дзидзьо разрыв барабанной перепонки левого уха, поэтому певец пролежал в больнице около месяца. Назар Гук также ездил в Киев, чтобы поддержать старого друга.

"Я ездил в больницу к нему. Мы поговорили и он обрадовался этому, так как долго один лежал в палате и ему приятно было, что его навещали", – отметил Назар.

Дзідзьо і Юлік
Дзидзьо и Юлик / Instagram / @julikofficial

Назар Гук порекомендовал начинающим артистам всегда мыслить нестандартно, нравиться себе и творить новое.

Если не делать то, что любишь – это не будет длиться долго. Я занимался всю жизнь музыкой и никогда не думал, что можно делать что-то другое,
– подытожил Юлик.


Юлик / Пресс-служба

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Публикации Музыка Дзидзьо
Источник: LifeStyle 24
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