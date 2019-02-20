Малыш Бастон: Ева Лонгория тронула сеть фото с 8-месячным сыном

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", только 8 месяцев назад, в июне 2018 года, родила первенца от мужа Хосе Антонио Бастона – мальчика Сантьяго. После родов звезда быстро вышла из декрета и начала сочетать материнство с работой.

Ева опубликовала новый снимок с мальчиком, который заметно подрос, на своей странице в Instagram.

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На черно-белом фото Лонгорія держит на руках малыша Сантьяго и улыбается вместе с ним на камеру.

"Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама в подписи.



Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

Накануне актриса сообщила поклонникам о том, что ее мальчику исполнилось 8 месяцев и показала забавное видео с сыном.

"Маленькому ангелочку исполнилось 8 месяцев и это все так быстро происходит", – добавила она.

Смотрите видео с сыном Евы Лонгории: