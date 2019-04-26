Малыш рождается? Возле дома Меган Маркл заметили скорую помощь и вертолет

Королевский ребенок принца Гарри и Меган Маркл скоро появится на свет! В этом убеждают фотографии папарацци, которые были сняты у Фрогмор-Хауса, где живут герцоги Сассекские.

Так, западные СМИ пишут, что вблизи Фрогмор-Хауса видели карету скорой помощи, а в небе – вертолет. Об этом сообщает издание Express.

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Вероятнее всего, принц Гарри будет присутствовать при рождении своего первенца. Кроме того, днями ранее в Великобританию уже прибыла мать Меган Маркл Дория Регланд. Поэтому все поклонники в ожидании момента, когда объявят о рождении первенца внука Елизаветы II.

Однако Меган Маркл и принц Гарри ранее заявили, что не будут показывать лицо своего новорожденного малыша. Вероятнее всего, фанаты королевской семьи смогут увидеть ребенка позже лишь на фотографии. Добавим, что на днях герцоги Сассекские открыли свою совместную страницу в социальной сети Instagram.