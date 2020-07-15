Мама американской звезды Бритни Спирс – Линн Спирс – подала в суд прошение, чтобы контролировать финансы дочери. Известно, что ко всему заработку уже около 12 лет имеет доступ скандальный отец-опекун певицы. Теперь мать тоже хочет знать, куда идут деньги Бритни из ее фонда.

Фонд под названием Revocable Trust SJB с 2004 года хранит многомиллионные активы Бритни Спирс, которые она в будущем планирует передать двум своим сыновьям. Сейчас к нему имеет доступ отец Бритни – Джеймс Спирс, который является ее опекуном с 2008 года. Контроль над дочерью он взял тогда, когда у нее начались проблемы с наркотиками и алкоголем, а также когда она развелась со своим мужем Кевином Федерлином и отказалась от опеки над сыновьями.

К теме Обманули и подставили: в сети появилось письмо Бритни Спирс об опекунстве отца и разводе

В издании The Blast стало известно, что 65-летняя мать Линн Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса, чтобы получать уведомления от фонда, где проводят любые операции. Добавим, что в мае 2019 года мама Бритни также подала документы в суд, чтобы они дали доступ к делу опекунства ее отца, а также показали план лечения ее дочери, которая часто страдает от психических расстройств.

Мать Бритни всегда хотела принимать участие в ее жизни. Мама в разные годы пыталась что-то сказать,

– сказал инсайдер издания.

Известно, что мама Бритни раньше работала учительницей в начальной школе и тренером по аэробике. Именно она отдала маленькую Бритни в секцию художественной гимнастики, которой занималась до 9 лет, а также в церковный хор местной баптистской церкви. Напомним, что именно мама Бритни поддерживала певицу, когда она попала в больницу с психическими осложнениями в 2019 году и требовала суда из-за помещения дочери в клинику ее экс-мужем Джеймсом Спирсом.