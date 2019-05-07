Мама Бритни Спирс подала в суд, чтобы узнать, почему ее дочь держали в психбольнице: детали

Звездная мама Линн Спирс не может простить врачам халатного отношения к своей дочери. Так, чтобы узнать причину насильственного удержания Бритни Спирс в психиатрической больнице, она обратилась в местный суд. В своем иске она также отметила, что хочет узнать детали опекунства над дочерью ее отца Джеймса.

Об этом сообщает издание TMZ.

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В источнике отмечается, что певица находится в плохом моральном здоровье, однако это не мешает ей участвовать в фотосессиях и снимать видео, как она занимается спортом.

По информации издания, мама поп-звезды заверила, что сделает все, что в ее силах, чтобы узнать причину длительного пребывания дочери в психиатрической клинике. В своем судебном иске Линн Спирс также требует предоставить ей детали, касающиеся опекунства Джейми Спирса над их дочерью Бритни (в течение 11 лет единственным опекуном Бритни Спирс является ее отец).

Скандальную ситуацию прокомментировала и сестра певицы Джейми. Девушка уверяет, что артистку заставляют принимать лекарственные препараты, от которых она отказывается. Джейми надеется, что их семье удастся найти хорошего ответственного адвоката, который поможет доказать вину врачей, а также сделать Линн Спирс вторым опекуном.

Что известно об опекунстве отца Бритни Спирс над дочерью и ее отношениях с мамой?​

Ранее Джейми Линн (сестра Бритни Спирс) была очень близка с сестрой, а они обе с мамой, но после расставания певицы с Джастином Тимберлейком в 2002 году, их отношения испортились. В течение последнего года Джейми и Бритни ни разу не виделись.



Позже, в 2008 году, у певицы случился нервный срыв, поэтому местным судом было решено передать опекунство над ней отцу Джеймсу. После того психических срывов у его дочери не наблюдалось, однако, как сообщается иностранные СМИ, в начале весны ее состояние ухудшилось и произошло обострение давней болезни.