Мама Бритни Спирс призналась, что ее дочь насильно держат в психушке

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Бритни Спирс с мамой Линн
Бритни Спирс с мамой Линн / The Daily Mail

Американская поп-дива, под чьи хиты танцует весь мир, проходит курс лечения в психиатрической больнице. Ранее сообщалось, что 37-летняя Бритни Спирс сама изъявила желание поправить психическое здоровье. Однако ее мать, Линн Спирс, перечеркнула эту информацию, заявив о насильственном удержании врачами.

Поклонники Бритни Спирс обеспокоены состоянием певицы, поскольку в последнее время она все больше избегает контакта с окружающими и начала реже появляться на публике. А после ее госпитализации у фанатов возникло немало вопросов к ее близким. На некоторые из них недавно ответила мать знаменитости Линн Спирс. Об этом сообщает The Daily Mail.

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По ее словам, Бритни не проявляет большого желания находиться под наблюдением врачей в психиатрической больнице, однако ее заставляют. Фанаты подозревают, что за госпитализацией их кумира стоит ее отец Джейми Спирс. Ведь раньше в сети ходили слухи, что он контролирует финансы дочери, запретил ей выходить замуж, а также повлиял на ее отказ от медикаментов, предписанных психологом, из-за чего ее психическое здоровье ухудшилось. Поэтому вполне вероятно, что он помог ей попасть в больницу.

Что известно об отношениях Бритни Спирс с отцом?
Несмотря на негативные слухи, распространяющиеся сетью, у Бритни Спирс и ее отца Джейми очень прочная связь. Она очень ценит своего отца и переживает за него. Так, в январе 2019 года певица отменила концерты из-за его плохого самочувствия и реабилитации после пребывания в больнице. Она аргументировала это тем, что она должна быть рядом с ним после тревожных событий в их жизни. А позже стало известно, что знаменитость попала в психиатрическую больницу. Как отмечалось, это было ее личное желание, однако ее мать, Линн Спирс, своими признаниями опровергла эту информацию. А на днях иностранные СМИ сообщили о намерении Бритни Спирс завершить музыкальную карьеру.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Бритни Спирс
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