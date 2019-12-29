Мама дисциплинировала меня, – Шарлиз Терон шокировала рассказом об избиении в детстве

Оскароносная актриса Шарлиз Терон не перестает шокировать публику воспоминаниями о нелегком детстве. На днях голливудская звезда откровенно рассказала, что часто ее мама наказывала за непослушание. Женщина била свою дочь, демонстрируя жестокие методы воспитания ребенка.

Об этом Шарлиз Терон рассказала в интервью Urbanette. По словам артистки, мама Герда могла дать ей пощечину за непослушание, или же ударить тем предметом, который попадал ей под руку в такие моменты. Однако сама Шарлиз Терон не осуждает такие садистские методы воспитания, а наоборот – благодарит за дисциплинирование.

Читайте также: История моей дочери – это ее история, – Шарлиз Терон рассказала о своем ребенке-трансгендере

"Именно родители сделали из меня личность. Моя мама дисциплинировала меня. Сегодня такие методы воспитания в Америке невозможны, потому что ее посадят в тюрьму. Для меня это грустно. Но я помню, что действительно заслуживала таких наказаний", – отметила Шарлиз Терон.

Кроме этого, актриса добавила, что никогда не обвиняла маму за довольно агрессивное поведение. В конце спора Шарлиз признавала свою вину и приходила к ней с извинениями.

Я никогда не говорила: "Боже, это так несправедливо". Я наоборот подходила к ней и извинялась, потому что знала, что была неправа,

– добавила она.

После такого нелегкого детства Шарлиз Терон решила не обращаться за помощью к психологам. Актриса призналась, что свои эмоции всегда вкладывает в работу и не намерена платить людям, чтобы они только ее выслушивали.

"Я не хочу платить кому-то, чтобы рассказать о моих проблемах. Мне самой платят, чтобы я делилась этими проблемами с общественностью", – поделилась Шарлиз Терон.



Шарлиз Терон с мамой Гердой / The Daily Mail

Как известно, 44-летняя Шарлиз Терон потеряла отца, когда ей было 15. Актриса не скрывает от общественности правды: мужчина имел алкогольную зависимость и часто в нетрезвом состоянии угрожал расправой ее маме. Во время одного из таких споров Герда вынуждена была защищаться и застрелила его на глазах у Шарлиз Терон.

"Мой отец был больным человеком. Он был алкоголиком всю мою жизнь – я не знала его другим. Это была довольно безнадежная ситуация, в которой застряла наша семья. Каждый день непредсказуем, когда ты живешь с алкоголиком, и это чувство остается с тобой внутри на всю жизнь... Мой отец был настолько пьян, что едва держался на ногах, когда зашел в дом с пистолетом. Моя мама и я были в моей спальне и ютились к двери. Он просто выстрелил в дверь три раза. Ни одна из этих пуль не попала в нас, и это просто чудо. Но в целях самообороны моя мама решила устранить эту угрозу", – рассказала Шарлиз Терон.

Сама актриса никогда не была замужем и не мечтала стать чьей-то женой. Однако отказываться от материнства Шарлиз Терон не имела намерения: в 2012 и 2015 годах она усыновила детей Джексона и Августу.