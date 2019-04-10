Мать Кейт Миддлтон попала в громкий скандал из-за унижения коллег

Пока герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон подтверждает статус идеальной мамы, ее родные несколько подводят жену принца Уильяма. На днях коллеги Кэрол Миддлтон заявили, что женщина унижает их на работе.

Как сообщает The Daily Mail, родители Кейт Миддлтон занимаются бизнесом. Британские супруги владеют фирмой по организации вечеринок и праздников – Party Pieces. Благодаря этому бизнесу 64-летняя Кэрол и 69-летний Майкл Миддлтон приобрели квартиру в Лондоне для своих дочерей.

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Однако, если на первый взгляд кажется, что работать с милой парой – одно удовольствие, то подчиненные семьи Миддлтон заверили в обратном. По их словам, в последнее время в Party Pieces существенно сократили персонал. Немалая нагрузка отразилось и на общении с руководителями: британцы жалуются, что Кэрол Миддлтон требует результаты их работы как можно скорей и проявляет неуважение к подчиненным. Поэтому люди, которых уволили из фирмы, почувствовали только облегчение.

Главной претензией к маме герцогини Кембриджской является то, что она отправляет много сообщений на электронные почты подчиненных и требует мгновенного ответа на свои вопросы. При этом британцы заявили, что переписка происходит и во внерабочее время, и в выходные дни.

Часто нам приходилось работать до ночи или в выходные, потому что она (Кэрол Миддлтон, – LifeStyle 24) не подписала вовремя документы. Она настаивала на тотальном контроле всего, но при этом часто исчезала на несколько часов... Никогда не было извинений, она просто требовала, чтобы люди все сделали в последние минуты,

– заявил подчиненный Кэрол Миддлтон.



Фирма родителей Кейт Миддлтон / The Daily Mail

По словам работников Party Pieces, некоторые за день могут получить до 70 сообщений с поручениями, поэтому подчиненные Кэрол Миддлтон всегда испытывают давление и стресс на работе. Кроме этого, мама очаровательной жены принца Уильяма не намерена слушать других и с легкостью увольняет людей за спор с ней.

Если вы с ней в чем-то не согласны, она быстро делегирует работу кому-то еще, и ей безразлично, что произошло раньше... Однажды она помахала пальцами, желая, чтобы кто-то подошел к ее столу, что, по моему мнению, было унизительно и непрофессионально. Я видела, как она это делает неоднократно,

– рассказала одна из работниц Party Pieces.

Также люди не могут отлучиться с работы даже к врачу. Кэрол Миддлтон контролирует каждого работника и снимает оплату за часы простоя на работе. В то же время все работники фирмы утверждают, что отец Кейт Миддлтон более лоялен к ним. Майкл никогда не забывает отправлять им поздравления с праздниками, а все работники охотно заходят к нему за советами.



Кэрол и Майкл Миддлтоны / Getty Images