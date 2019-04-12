Мама Кендалл Дженнер опубликовала обнаженный снимок 23-летней дочери (18+)

Несмотря на успешную карьеру модели и активное ведение блога в социальной сети Instagram, Кендалл Дженнер получает поддержку от своей матери Крис Дженнер. Телеведущая и бизнесвумен часто делится фотографиями детей на своей странице, одной из которых на днях всколыхнула сеть.

23-летняя Кендалл Дженнер в силу своей профессии не может стесняться камеры, перед которой часто приходится обнажаться. Ведь она является одной из самых любимых моделей, которые выходят на показы от бренда Victoria's Secret и часто публикует откровенные фото в своем блоге. Однако к тому, что снимок 23-летней американки на своей странице в Instagram опубликовала ее мама, поклонники готовы не были.

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Крис Дженнер, мама Кендалл, обнародовала снимок дочери, на котором она предстала полностью обнаженной. Девушка позировала перед объективом австралийского фотографа Рассела Джеймса на берегу песчаного пляжа без одежды, прикрывая руками грудь.

Также 63-летняя звездная мама отметила страницу, на которой ранее было опубликовано еще одно фото Кендалл Дженнер. Горячий образ «ню» для модели остался – она так же фотографировалась обнаженной, но вот локация изменилась. Американская звезда позировала между двух больших деревьев на фоне чистого неба.



Кендалл Дженнер / Instagram / @krisjenner



Кендалл Дженнер / Instagram / @russelljames