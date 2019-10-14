Мама Лиама Хемсворта хотела развода с Майли Сайрус, – СМИ

Голливуд до сих пор обсуждает один из самых громких разводов лета. Актер Лиам Хемсворт и певица Майли Сайрус разорвали отношения после 8 месяцев супружеской жизни. Однако родственники голливудского красавца не расстроились от этого, а мама Хемсворта от начала недолюбливала его избранницу.

Как инсайдеры рассказали в комментарии таблоиду HollywoodLife, зажигательная и своенравная Майли Сайрус так и не смогла наладить дружеские отношения с родственниками Хемсворта. Поэтому после новостей о разводе звезд, семья охотно поддержала актера.

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Особую нелюбовь к Майли, как уверяют инсайдеры, имела мама Хемсворта. Женщина не настаивала на разводе супругов, однако в семейном кругу утверждала, что артистка – не пара для ее сына.

Теперь мама Лиама чувствует значительное облегчение после того, как он принял решение о разводе с Майли. Она, как и вся его семья, всегда боролась с Сайрус,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники таблоида отметили, что Хемсворт имеет очень тесную связь с родственниками. После новостей о разводе с Сайрус он поспешно выехал в семейное имение в Австралии, чтобы не быть "частью той драмы".

"Лиам полагался на силу своей семьи. Он уехал на несколько дней в Австралию, чтобы немного отвлечься от ситуации с Майли. Лиам действительно нуждался в поддержке своих родных в этот период. Они очень близки", – добавил инсайдер.

Что известно о разводе Лиама Хемсворта и Майли Сайрус?​

Первые слухи о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта появились в начале августа 2019 года. Инсайдеры западных СМИ утверждали, что пара не смогла ужиться в одном доме, поэтому и решила завершить отношения. После такого резонансного заявления в сети появились первые снимки Майли Сайрус с блогершей Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались.



Роман с девушкой настолько ошеломил актера Хемсворта, что он решил не бороться за брак. Тогда же актер официально подал документы на развод с Майли Сайрус. Уже из Австралии Хемсворт обратился к журналистам и сторонникам не вмешиваться в его личную жизнь и с пониманием отнестись к приватности в сложное время.



Сейчас как Майли, так и Лиам нашли любимых. Актер начал отношения с Мэдисон Браун, а певица встречается со своим коллегой Коди Симпсон.