Мама Майли Сайрус показала трогательные фото с тайной свадьбы дочери

Американская звезда Майли Сайрус и ее возлюбленный, австралийский актер Лиам Хемсворт тайно поженились в своем особняке, который находится в Теннесси. Закрытая церемония состоялась 23 декабря. Мама актрисы, Тиш Сайрус поделилась фотографиями с тайной свадьбы дочери.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили не привлекать излишнее внимание общественности, поэтому пригласили на церемонию только самых близких родственников и друзей, которые стали очевидцами таинства бракосочетания. Новые фото опубликовала Тиш на своей странице в Instagram.

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В кадре певица в свадебном платье от Vivienne Westwood позирует с мамой и отцом Билли Рэй Сайрусом.

"Это делает мое сердце счастливым", – отметила в подписи растроганная Тиш Сайрус.



Майли Сайрус с родителями / Instagram / @tishcyrus

Майли Сайрус с отцом / Instagram / @tishcyrus

Добавим, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего за год пара изменила свое решение и рассталась. Но чувства Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер возобновили отношения, после чего своенравная артистка стала носить обручальное кольцо, которое ей подарил возлюбленный. Прошло почти 10 лет, как пара пошла к алтарю.