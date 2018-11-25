Мама Меган Маркл переедет в новое поместье вместе с герцогами Сассекскими, – СМИ

Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, решили покинуть скромный коттедж на территории Кенсингтонского дворца и поселиться в резиденции королевы в Виндзоре. Однако о самостоятельной жизни они только помечтают, ведь в поместье переедет и мама американки – Дориа Редлан.

Уже после новогодних праздников принц Гарри и его беременная жена Меган поселятся подальше от своих родственников. По словам представителей Кенсингтонского дворца, пара стремится начать самостоятельную жизнь. Кроме этого, инсайдеры рассказали, что между двумя внуками королевы Елизаветы II – Уильямом и Гарри – возникли недоразумения, поэтому герцог Сассекский не хочет жить по соседству со своим братом.

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В то же время о самостоятельной жизни пара пока может только мечтать. Все потому, что вместе с герцогами Сассекскими в Виндзоре поселится мама Меган Маркл – Дориа Редлан. 62-летняя американка несколько месяцев назад переехала из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы поддержать свою дочь в нелегкое время. Теперь же, когда Меган ожидает появление первенца, ее мама не планирует покидать звезду, а всячески помогать ей в подготовке к родам и уходе за младенцем.

Как сообщает The Daily Mail, герцоги Сассекские сами пригласили Дорию переехать вместе с ними в новое поместие.

Принц Гарри и Меган Маркл будут жить вместе с мамой экс-актрисы / The Knot News

Напомним, что в канун свадьбы Меган Маркл представила свою маму королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Перед свадьбой герцогиня Сассекская провела ночь отдельно от жениха. В ее номере отеля осталась мама Дориа Редлан. Кроме этого, американка сопровождала Меган Маркл перед церемонией венчания. К алтарю актрису повел отец принца Гарри – принц Чарльз.