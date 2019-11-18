Мама Меган Маркл помогла жертвам пожара в Калифорнии, раздав одеяла – фото

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Дория Редлан, Меган Маркл и принц Гарри / www.gettyimages.com

Калифорния переживает опасные пожарные условия, и уже была объявлена чрезвычайная ситуация из-за масштабных лесных пожаров. Мать герцогини Сассекской Дория Редлан начала помогать некоторым из переселенцев, которым огонь разрушил или повредил дома.

Дория Редлан была сфотографирована, когда она носила людям одеяла. Аккаунт в инстаграме @hrhofsussex опубликовал редкое фото.

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Издание Diez Minutos пишет, что мама Меган Маркл продемонстрировала большую поддержку людям в эти дни, когда в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары, которые вызывают ежегодные ветры под названием "Диабло".

Женщина, проживающая в Соединенных Штатах, не колебалась идти на помощь пострадавшим, которые страдают от пожаров, объявленных в Лос-Анджелесе и которые нанесли тысячи долларов убытков жителям города,
– отмечает издание.

Что известно о пожарах в Калифорнии?Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 23 октября. Тогда власти ввели экстремальный уровень опасности. Порывы ветра в регионе местами достигали 144 километров в час. Было эвакуировано 180 тысяч человек. В Лос-Анджелесе 2,2 миллиона человек остались без электричества. В 2018 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли около 100 человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

Добавим, совсем скоро у Меган Маркл и принца Гарри начнутся каникулы, которые продлятся шесть недель. Супруги вместе с сыном Арчи планируют отпраздновать Рождество в США вместе с мамой герцогини Сассекской. Британская королева Елизавета II поддержала герцогов Сассекских и согласилась, что им стоит отдохнуть от повышенного внимания.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Пожар в Калифорнии Меган Маркл
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