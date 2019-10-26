Мама на прогулке: Кира Найтли попала в объективы папарацци с новорожденной дочерью Делайлой

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Кира Найтли с дочерью
Кира Найтли с дочерью / Daily Mail

Голливудская актриса Кира Найтли, тщательно скрывающая все подробности личной жизни, попала в объективы папарацци в пятницу, 25 октября, возле своего дома в Лондоне.

Сейчас Кира Найтли наслаждается материнством. В сентябре 2019 года она и ее муж Джеймс Райтон во-второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Делайла.

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Актриса и ее муж никогда не распространяют частные снимки в социальных сетях, и оберегают себя, новорожденную девочку и 4-летнюю дочь Эдди от публичности.

Но фотографам таки получилось поймать Найтли со вторым ребенком на прогулке. Кира выглядела счастливой и искренне улыбалась папарацци. Об этом пишет издание Daily Mail. По снимкам видно, что актриса использует слинг для ношения младенца в красном теплом комбинезоне.

Сама же звезда для выхода надела черное платье длины миди, которое сочетала с серым пальто и комфортными сапогами.

Кира Найтли с новонародженой Делайлой / NW / Daily Mail

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кира Найтли Звездные мамы
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