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Мама Насти Каменских рассказала свою историю любви

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Мама Насти Каменских / Instagram / @lida.kamenskux

Мама популярной украинской певицы, покоряющей латиноамериканских слушателей, Насти Каменских Лидия рассказала историю своих отношений с мужем Алексеем.

Лидия Каменских дала откровенное интервью в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1". Как отметила женщина, ее отношения с мужем развивались на глазах у лучшей подруги.

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Лидия Петровна познакомилась с Алексеем Жмуром, когда пришла устраиваться на работу в Национальный академический народный хор имени Григория Веревки. Он тогда был руководителем хора и старше ее на 16 лет.

Нет такого момента, когда он этого не хочет, или я этого не хочу. Если ему не нравится шопинг, он будет сидеть в машине, и ждать меня полдня,
– рассказывает артистка.

Алексей тогда был женат, поэтому о его романе с Лидией не знал никто. Женщина поделилась подробностями только с лучшей подругой Аллой Кудлай, которая потом стала крестной матерью Насти Каменских.

Ситуация была бы не хорошая. Прошло уже сколько лет. 5 или 6. Алексей Иосифович говорит: "Мадам, с вами можно идти в разведку. Ибо ни одна живая душа в хоре не знала, что мы с Лидкой встречаемся",
– делится Алла Кудлай.

Вскоре Алексей расстался, а Лидия забеременела и тогда они перестали скрывать свою любовь. В 1987 году у пары родилась дочь Настя. После рождения ребенка Лидия Петровна решила покинуть певческую карьеру и посвятить всю себя семье и воспитанию дочери.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные мамы
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