Мама не в халате: Светлана Тарабарова тронула сеть фото с сыном

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Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова / www.instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова уже через два месяца после рождения сына быстро привела себя в прекрасную форму и вышла из декрета, вернувшись к работе.

Новое фото Тарабарова опубликовала на своей странице в Instagram, на котором новоиспеченная мамочка держит на руках двухмесячного Ивана.

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В подписи Светлана рассказала, что у нее выдалась тяжелая неделя, однако теперь у нее появился маленький помощник.

"Много съемочных дней, несколько концертов и интервью об альбоме "23:25" – но мне было в кайф, Иван был рядом – помогал маме. И наконец у нас есть несколько фото, где мама не в халате", – добавила певица.

Світлана Тарабарова
Светлана Тарабарова / Instagram @tarabarova

Напомним, что Светлана Тарабарова родила сына Ивана 9 сентября. Это первый ребенок артистки и ее мужа Алексея Боднара. Сразу после родов певица выпустила новый клип, который назвала "Доброе сердце". С хитом звезда дала первый концерт после родов, состоявшийся на Харьковщине.

Теги: LifeStyle Светлана Тарабарова Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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