Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) редко публикует фотографии своей семьи, но в день рождения родного человека – матери, решила показать ее всей сети.

День рождения мамы 31-летней исполнительницы – Марии Герман, состоялся днем ранее, 4 июня. По словам певицы в инстаграме, ее мама праздновала юбилей. Поэтому по такому случаю она опубликовала миловидное фото матери из Варшавы, Польша.

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У моего бест друга сегодня юбилей! Девчонка, мы безгранично тебя любим и гордимся! Восхищаемся твоей силой духа, и что ты именно такая, какая есть! А ты – особенная и самая-самая-самая лучшая мама на всей планете! Будь всегда здорова и радуйся жизни – мы приложим все усилия,чтобы так и было! Спасибо за все, зозулька!

– нежно поздравила маму MamaRika.

Стоит добавить, что поклонники засыпали поздравлениями звездную мамочку по просьбе певицы, а сама мама искренне поблагодарила дочку за такие теплые слова: "Спасибо, кровиночка, за все-все, спасибо Богу за счастье быть твоей мамой!!! Люблю безгранично!!!".

Напомним, что MamaRika родилась и выросла в городе Червоноград Львовской области. Имеет ли певица братьев или сестер – неизвестно.