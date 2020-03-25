MamaRika показала роскошное видео со свадьбы и поделилась проблемами, которые были у нее с мужем

Украинская певица MamaRika рассказала, что как и в каждой семье у нее с мужем Сергеем Середой были проблемы. Это проявлялось в ее чрезмерном желании во всем быть лидером, когда, по ее мнению, именно мужчина должен быть им.

В своем инстаграме артистка призналась, что является воином по жизни, поскольку все привыкла добывать собственными силами. Из-за этого она и "зачерствела", и поэтому возникла ее защитная реакция, которая проявлялась в лидерстве.

Интересно MamaRika рассказала, действительно ли вышла замуж из-за беременности

Одно дело когда это касается работы, но когда я постоянно боролась за лидерство, даже со своим мужем дома, я и не заметила, как это стало большой проблемой. В семье должен быть только один лидер – он,

– убеждена MamaRika.

Но все изменилось после свадьбы, которая состоялась в Таиланде недавно. Пара намного лучше открылась и познала друг друга в медовом месяце даже после 5 лет отношений.

"Что-то кардинально изменилось в нас обоих и мы расставили все на свои места. Это была магия с первого дня, как мы сели в самолет и до сегодня! Что именно стало причиной этому – отдых, смена обстановки, наша свадьба, точно не скажу. И вмиг я стала более чувственной, беззащитной и женственной... Я просто "сложила оружие", почувствовала что я в безопасности, и рядом именно тот, кому можно наконец-то показать свою слабость... И это такой кайф", – добавила артистка и спросила пользователей, согласны ли они с тем, что дома женщина должна быть заботливой и нежной, а свою независимость оставлять за порогом дома.

Вместе с этим счастливая MamaRika поделилась результатами романтической видеоистории из ее свадебного дня, где на церемонии был только местный составитель браков и влюбленная пара.

Смотрите видео со свадьбы MamaRika и Сергея Середы в Таиланде: