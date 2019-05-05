MamaRika призналась, как отпраздновала день рождения и что подарил любимый

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MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, 13 апреля отпраздновала свое 30-летие. По словам звезды, она отгуляла день рождения в кругу друзей и коллег.

Об этом певица рассказала в интервью в "Светской жизни". Анастасия добавила, что не любит шумно праздновать дни рождения.

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Я собрала собственно весь свой рабочий коллектив, хотела сделать такой себе тимбилдинг. Почему-то не люблю громко праздновать. Хочу слышать разговор, видеть глаза и дышать свежим воздухом. Это уже, наверное, старость,
– призналась артистка.

Кроме того, MamaRika рассказала какой подарок приготовил ее жених Сергей Середа.

"Он сказал "зая, вот что ты хочешь себе купить, то и покупай. Ты знаешь, где у нас лежат деньги". Я, честно говоря, еще не определилась. Возможно это будет машина, свадебное путешествие или новый клип", – отметила певица.

 

Кто такая MamaRika? Украинская певица, которая в 19 лет дебютировала на проекте "Фабрика звезд-3". До этого звезда победила на "Американском шансе". Уже в 2010 году поклонники слушали ее песни под псевдонимом Эрика, который впоследствии она сменила на MamaRika. За время вокальной карьеры Анастасия Кочетова выпустила два студийных альбома – "Папарацци" (2012) и "КАЧ" (2017). Что касается личной жизни, то в 2018 году артистка обручилась с юмористом Сергеем Середой.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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