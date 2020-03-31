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MamaRika призналась, почему не взяла фамилию мужа

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MamaRika и ее муж / Instagram / @mamarika_official

Известная украинская певица MamaRika недавно вышла замуж за ведущего и юмориста Сергея Середу. Свадебная церемония состоялась на необитаемом острове в Таиланде. Исполнительница рассказала поклонникам, почему не взяла фамилию мужа.

Романтическое свадебное путешествие для влюбленных запомнится на всю жизнь, ведь именно во время него они обменялись обетами и пообещали любить друг друга всю жизнь. Однако артистка MamaRika призналась поклонникам, что оставила свою фамилию после бракосочетания и объяснила причину такого решения. Об этом она рассказала на личной странице в инстаграме.

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Звезда призналась, что они с любимым планировали расписаться до поездки в Таиланд, однако в последний момент решили сделать по-другому. За несколько дней до вылета пара подала заявление в один из сервисов, который помогает зарегистрировать брак за день.

MamaRika призналась, что была первой женщиной в своей семье, которая решила взять фамилию мужа. Однако все оказалось не так просто, ведь супруги летели за границу более чем на 2 недели и в таком случае нужно было переделывать все документы, а времени на это не было.

Попасть в тайскую тюрьму не входило в наши планы, поэтому, в угнетенном настроении, мы приняли этот факт, как данность и остались каждый при своей фамилии. Я пообещала, что по возвращении сразу исправим это безобразие,
– рассказала артистка.

Уже на следующее утро после подачи заявления, влюбленные MamaRika и Сергей в спортивной одежде зарегистрировали свою семью и обменялись кольцами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные романы Звездные свадьбы LifeStyle
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