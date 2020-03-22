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MamaRika рассказала, действительно ли вышла замуж из-за беременности

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Популярная украинская певица MamaRika на днях вышла замуж за юмориста и ведущего Сергея Середу. Пара обменялась клятвами на необитаемом острове в Таиланде. Теперь артистка поделилась подробностями такой свадьбы и отметила, что пока не знает беременна ли.

В то время, когда весь мир обеспокоила пандемия коронавируса, случаются и хорошие и трогательные моменты. Одним из таких является сказочной свадьба украинской исполнительницы MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова). Тайная церемония состоялась в романтическом и необитаемом острове Таиланда. В откровенном интервью для программы "Светская жизнь" MamaRika и Сергей рассказали подробности свадьбы и признались, о скольких детях мечтают.

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MamaRika и Сергей вместе уже более 5 лет. Влюбленная пара долго не решалась на свадьбу, но в конце концов они поженились. Поклонники с нетерпением ждали этого момента. Однако церемония была довольно необычной. Супруги рассказали, что они не хотели для себя традиционной украинской свадьбы. Сергей заметил, что не верит в приметы о бракосочетании в високосный год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

Артистка рассказала, что, возможно, беременна, поскольку после свадьбы "бьют гормоны".

Я не знаю, честно говоря, надо выяснить. Я, кстати, стала очень эмоциональной после свадьбы. Сергей говорит, что, может, действительно уже беременна, потому что постоянно слезы на глазах, "бьют гормоны". Возможно, все это обусловлено тем, что мы взяли домой щенка и у меня проснулся материнский инстинкт. Не знаю, но мне кажется, что нет, не беременна,
– призналась певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

Новоиспеченная семья также поделилась, что на одном малыше не собирается останавливаться.

Чем больше, тем лучше. Сколько будет под силу. Мы мечтаем, возможно, когда-то усыновить ребенка. Главное, чтобы были возможности и все удастся,
– рассказала MamaRika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

MamaRika и Сергей Середа в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные свадьбы LifeStyle
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