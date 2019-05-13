Мамина нежность: Кайли Дженнер показала трогательные фото с годовалой дочкой в День матери

Накануне почти весь мир отмечал один из самых прекрасных праздников в году – День матери. Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.

Самая юная миллиардерша мира и знаменитая Insta-мама опубликовала новые снимки с дочкой на своей странице в Instagram.

Читайте также: Первые шаги, путешествия и любовь к стилю: Кайли Дженнер показала, как выросла ее дочь Сторми

Фотографии, которые Кайли Дженнер показала своим фанатам, больше похожи на бекстейдж профессиональной съемки, которую она организовала для себя и своей годовалой дочери Сторми. Вероятно, фотосессия была устроена по случаю двух событий: Дня матери и первого дня рождения дочери, который звездная пара Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, отпраздновали несколько месяцев назад.

На фото мама с дочерью предстали в нежных и домашних образах и позировали перед камерой в различных позах: лежа на полу и катаясь на качелях. Всю серию снимков Кайли Дженнер описала такими словами: "Лучшее, что я сделала. Лучшая роль в моей жизни".



Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner