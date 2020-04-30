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Мандариновый рай: Эмили Ратажковски похвасталась стройной фигурой в бикини в солнечном саду

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Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Instagram / @inamoratawoman

Британская модель Эмили Ратажковски не прекращает работать над рекламой собственного бренда купальников Inamorata и вместе с этим демонстрирует роскошные стройные формы.

В своем инстаграме звезда активно демонстрирует, как готовится к летнему сезону. Несмотря на карантинные ограничения, немало любительниц позагорать устраивают солнечные ванны прямо на собственном дворе, потому соблазнительная новинка от Эмили точно пригодится в женском гардеробе.

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На днях звезда демонстрировала пикантные трусики, топы и комбинезоны для домашнего отдыха, а уже в новом видеоролике показала, как можно выглядеть сексуально и стильно даже в саду. На фоне можно увидеть мандариновые деревья уже гнутся от плодов, а Эмили соблазнительно поправляет свои волосы в купальнике оранжево-коричневых оттенков. Свои плечи она прикрыла тонкой рубашкой в стилистике купальнике.

"Завтра. Все новое", - так подписала видео Ратажковски, анонсировав выпуск новой коллекции Inamorata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Предлагаем просмотреть несколько других, анонсированных ранее новинок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эмили Ратаковски
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