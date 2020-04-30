Мандариновый рай: Эмили Ратажковски похвасталась стройной фигурой в бикини в солнечном саду

Британская модель Эмили Ратажковски не прекращает работать над рекламой собственного бренда купальников Inamorata и вместе с этим демонстрирует роскошные стройные формы.

В своем инстаграме звезда активно демонстрирует, как готовится к летнему сезону. Несмотря на карантинные ограничения, немало любительниц позагорать устраивают солнечные ванны прямо на собственном дворе, потому соблазнительная новинка от Эмили точно пригодится в женском гардеробе.

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На днях звезда демонстрировала пикантные трусики, топы и комбинезоны для домашнего отдыха, а уже в новом видеоролике показала, как можно выглядеть сексуально и стильно даже в саду. На фоне можно увидеть мандариновые деревья уже гнутся от плодов, а Эмили соблазнительно поправляет свои волосы в купальнике оранжево-коричневых оттенков. Свои плечи она прикрыла тонкой рубашкой в стилистике купальнике.

"Завтра. Все новое", - так подписала видео Ратажковски, анонсировав выпуск новой коллекции Inamorata.

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