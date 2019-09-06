Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото

Осень – пора вдохновения, поэтому мастера маникюра имеют возможность вдохновиться интересными идеями, которые смогут воплотить в вашу жизнь. Какой маникюр в моде этой осенью – читайте далее.

Каждый сезон диктует нам свои тренды в одежде, а все, кто скрупулезно относится к своему внешнему виду, не оставят в стороне и свой маникюр. Что касается цветов, то осенью принято красить ногти в оранжевый, желтый, коричневый и красный. Лучшие идеи с модных подиумов появились на Vogue.

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Без чего нам не обойтись в новом сезоне, на что стоит обратить внимание и как сделать стильный маникюр – читайте дальше.

Трендовый осенний маникюр

Цвет ночи – черный

Сдержанный черный всегда добавлял женщине серьезности, но лишь в случае, если ногти короткие. Длинные ногти с черным маникюром напомнят нам готику, а наш тренд не об этом. Если вам кажется, что черный цвет слишком траурный, добавьте в него свою изюминку и разбавьте любым другим цветом.



Модный цвет – черный



Маникюр на осень 2019 – тренды



Манікюр на осень 2019 – короткие ногти

Ногти с жемчужинками

Маникюр – это особый вид искусства, он может быть минималистичным, с рисунками, классический, а может и превратиться в арт-объект. Будет преобладать на ногтях с жемчужинами белый цвет, впрочем, можете выбрать любой светлый оттенок, который вам нравится.



Маникюр на осень 2019



Новые тренды



Трендовый осенний маникюр



Осенний маникюр с жемчужинками

Графический дизайн

Рисунок на ногтях можно сделать этой осенью сочетанием красного с молочным, черным с бирюзовым и салатового с цветом фуксии. Интересно, правда? Графичный маникюр можно сделать самостоятельно, если вы хотите, чтобы он выглядел довольно минималистично.



Графичный маникюр



Маникюр на короткие ногти



Цвет маникюра

Винный цвет

Оттенки багрового – пик осеннего маникюра. Осенний маникюр этой осенью невозможно представить без этого цвета. Выбирайте в осенний сезон оттенок вашего любимого глинтвейна. Осталось еще немного до уютных домашних вечеров.



Багряный цвет – пик этого сезона



Маникюр на осень



Модный маникюр на осень



Цвет красного вина

Наш любимый френч

Французский маникюр – один из самых элегантных дизайнов. Теперь он окончательно вернулся в моду, и никто вам уже не скажет, что френч не модный. Такой маникюр демонстрируют звезды первой величины – Бейонсе и Белла Хадид, поэтому теперь на своих поклонников быть похожим станет намного проще.



Френч вернулся в моду



Модный дизайн маникюра



Модный дизайн ногтей



Лучшие идеи для маникюра