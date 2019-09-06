Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
Осень – пора вдохновения, поэтому мастера маникюра имеют возможность вдохновиться интересными идеями, которые смогут воплотить в вашу жизнь. Какой маникюр в моде этой осенью – читайте далее.
Каждый сезон диктует нам свои тренды в одежде, а все, кто скрупулезно относится к своему внешнему виду, не оставят в стороне и свой маникюр. Что касается цветов, то осенью принято красить ногти в оранжевый, желтый, коричневый и красный. Лучшие идеи с модных подиумов появились на Vogue.
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Без чего нам не обойтись в новом сезоне, на что стоит обратить внимание и как сделать стильный маникюр – читайте дальше.
Трендовый осенний маникюр
Цвет ночи – черный
Сдержанный черный всегда добавлял женщине серьезности, но лишь в случае, если ногти короткие. Длинные ногти с черным маникюром напомнят нам готику, а наш тренд не об этом. Если вам кажется, что черный цвет слишком траурный, добавьте в него свою изюминку и разбавьте любым другим цветом.
Модный цвет – черный
Маникюр на осень 2019 – тренды
Манікюр на осень 2019 – короткие ногти
Ногти с жемчужинками
Маникюр – это особый вид искусства, он может быть минималистичным, с рисунками, классический, а может и превратиться в арт-объект. Будет преобладать на ногтях с жемчужинами белый цвет, впрочем, можете выбрать любой светлый оттенок, который вам нравится.
Маникюр на осень 2019
Новые тренды
Трендовый осенний маникюр
Осенний маникюр с жемчужинками
Графический дизайн
Рисунок на ногтях можно сделать этой осенью сочетанием красного с молочным, черным с бирюзовым и салатового с цветом фуксии. Интересно, правда? Графичный маникюр можно сделать самостоятельно, если вы хотите, чтобы он выглядел довольно минималистично.
Графичный маникюр
Маникюр на короткие ногти
Цвет маникюра
Винный цвет
Оттенки багрового – пик осеннего маникюра. Осенний маникюр этой осенью невозможно представить без этого цвета. Выбирайте в осенний сезон оттенок вашего любимого глинтвейна. Осталось еще немного до уютных домашних вечеров.
Багряный цвет – пик этого сезона
Маникюр на осень
Модный маникюр на осень
Цвет красного вина
Наш любимый френч
Французский маникюр – один из самых элегантных дизайнов. Теперь он окончательно вернулся в моду, и никто вам уже не скажет, что френч не модный. Такой маникюр демонстрируют звезды первой величины – Бейонсе и Белла Хадид, поэтому теперь на своих поклонников быть похожим станет намного проще.
Френч вернулся в моду
Модный дизайн маникюра
Модный дизайн ногтей
Лучшие идеи для маникюра