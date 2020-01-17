Трендовый маникюр 2020: форма ногтей, их длина, цвет, дизайн

Аккуратные и ухоженные ногти давно стали неотъемлемой частью облика девушек и женщин. Благодаря этому красавицы точно не испортят впечатление при первой встрече и дополнят образ, который выбрали для работы или дома. Какие форма, длина, цвета и дизайны в маникюре 2020 года будут на пике популярности, Lifestyle24 расспросил у основательницы салона красоты "Caroline Beauty Studio" Зоряны Горошко.

По ее словам, вид ногтей в начавшемся году, должен максимально выражать естественность, однако пренебрегать яркими оттенками тоже не следует, время от времени можно "носить" даже неон. "Тенденции грядущего сезона относительно маникюра напоминающие переход из крайности в крайность. В моде или заметная художественная роспись, или сдержанный нюд – золотой середины между ними не наблюдается", – рассказала Зоряна Горошко.

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Теперь остановимся подробнее на форме, длине и цветах трендового маникюра-2020, а также техниках и дизайнах, которые будут актуальными в этом году.

Модные форма и длина маникюра-2020

Оказывается, тем девушкам и женщинам, которые могут позволить себе длинные ногти, изрядно повезло. Ведь именно с ними лучше всего будут смотреться популярные в 2020 году миндалевидная форма и мягкий стилет. Они визуально будут делать наши руки удлиненными.

"Многие предпочтут "балерин", но эффектнее это будет выглядеть на наращенных ноготках. Если вы выбрали короткую длину, тогда склоняйтесь к квадрату. Но, опять же, надо отталкиваться от прочности ногтей и формы пластины. Например, 80% моих клиенток выбирают такой маникюр, чтобы преждевременно его не поломать", – отметила мастерица.

Миндаль – одна из модных форм в маникюре 2020 года / Pinterest



Для коротких ногтей мастерица советует выбирать квадрат / Wanna

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Трендовые цвета для ногтей 2020 года

Зоряна Горошко рассказывает, что цветовую палитру ногтей в грядущем сезоне традиционно будут определять времена года: зимой это будет более холодная гамма, летом же – яркая.

Уверенно могу сказать, что в течении2020 будет модным естественный маникюр – это прозрачный нюдовый, нежно-розовый и бежевый цвета. Обороты будет набирать также неон, а еще желтый, терракотовый и бордо. К слову, вы можете раскрасить ногти разными оттенками или же в один накрасить пальцы правой руки, в другой – левой,

– советует мастерица.



Настоящий тренд в маникюре-2020 – нюд / Enuze

Модная палитра цветов для стильных ногтей в этом году от Pantone / Pinterest

Популярные дизайны маникюра в 2020 году

Вот где можно разгуляться, выбирая и создавая маникюр, так это относительно декора. Ведь трендовыми будут как минималистичные вкрапления, так и массивные детали. "Добавьте на покрытие стразы, пайетки или жемчужинки. Эффектно будет смотреться и маникюр в стиле спайдер, когда на поверхность пластины специальным гелем наносят "паутинку", – делится секретами Зоряна Горошко. Относительно дизайна, то своих позиций не сдадут втирка и фольга. Трендовыми останутся и животные принты, в частности леопард и зебра.



Один из хитов – так называемая втирка / Pinterest

Модными в маникюре-2020 являются также блестящие элементы / Pinterest

Пример леопардового френча недавно продемонстрировала миллиардерша Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Варианты художественной росписи ногтей с помощью спайдер-гелей / TopSecret Beauty Care