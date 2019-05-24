Трендовый маникюр на лето 2019: интересные идеи с фото

До лета осталось совсем немного, поэтому каждая девушка интересуется, как сделать свой маникюр трендовым и модным. Мы подготовили для вас подборку маникюра, который вскоре захочет каждая из вас.

LifeStyle 24 собрал для вас трендовый маникюр 2019, который будет модным в новом сезоне, обратил внимание на форму ногтей, которая становятся все популярнее и отметил, какие тенденции летом 2019 года будут наиболее популярны.

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До июня остались считанные дни. Ваша одежда становится разноцветнее, дни ярче, интереснее и насыщеннее. С приливом солнечного света и тепла нам хочется выглядеть эффектно и привлекательно. Те, кто следит за модными тенденциями, знают, что преобладают в этом сезоне ногти миндалевидной формы. Однако те, кто не может отказаться от квадратной формы – не является нарушителем табу, ведь такая форма ногтей все еще не теряет своей актуальности.

Если в 2018 году модными оставались аккуратные, короткие ногти, то летом 2019 года трендовым маникюром станут длинные ногти. Они каждый раз интенсивнее появляются у инфлюэнсеров, fashion-блоггеров, стилистов и моделей.

Насчет французского маникюра, то его изящество и простота никогда не теряют своей актуальности, поэтому, если вы поклонница минимализма и простоты – не бойтесь выглядеть рядом с другими "не модной".

Какой маникюр летом 2019 года будет наиболее актуален:

– естественный оттенок;

– градиент;

– разноцветный маникюр;

– цветочный принт;

– фруктовый принт;

– надписи;

– изображения известных людей (Фрида Кало, Эйнштейн);

– художественная роспись;

– геометрические рисунки;

– этнические мотивы;

– колор блок.

Модные цвета маникюра лето 2019

– желтый;

– зеленый;

– голубой;

– розовый;

– нюдовый;

– пастельный;

– белый;

– сиреневый.

Маникюр на лето 2019

Указанная выше – миндальная форма ногтя, не оставит равнодушной ни вас, ни вашего избранника, знакомых или друзей. Главное отличие миндальной формы ногтей в том, что визуально она вытягивает ногти, от чего они становятся еще более женственными и красивыми.



Модный маникюр на лето 2019



Трендовый маникюр на лето 2019



Миндалевидная форма ногтей 2019

Разноцветный маникюр

Разноцветный маникюр в светлых тонах – один из вариантов легкого летнего дизайна. Комбинируйте оттенки розового, желтого, голубого и салатового.



Разноцветные ногти 2019



Трендовый маникюр 2019

Цветочный принт

Маникюр с цветочным принтом актуален в летнем сезоне, когда вокруг все только и дышит зеленью и цветами. Цветочный дизайн подарит вам ощущение лета и тепла, когда все цветет и украшает землю своей красотой.



Цветочный принт на ногтях

Маникюр цветочный принт 2019

Фруктовый принт

Фруктовый принт создается при помощи художественной росписи, или же с помощью уже имеющихся наклеек. Затем мастер маникюра сможет вам сделать такой цвет ногтей, который вам будет по нраву, приклеив красивые наклейки киви, апельсина, банана или винограда.



Фруктовый маникюр 2019



Фруктовый дизайн ногтей

Маникюр с надписями и изображением известных людей

Надписи на ногтях в последнее время стали очень модным трендом. Каждая девушка хочет донести своим маникюром некий месседж, который близок ей по духу. Сейчас на просторах студий маникюра множество наклеек, которые подойдут каждой девушке – от коротких слов до слоганов. Такое украшение на ногтях дает поле для фантазии и самовыражения.



Ногти с надписями 2019



Маникюр с изображением знаменитостей

Художественная роспись

Хотя и однотонный маникюр не считается антитрендом, и довольно красиво смотрится на аккуратных ногтях, все же художественная роспись придает маникюру стильности и богатства. Летом 2019 года, чтобы оставаться в тренде, надо использовать, как минимум, две техники, или же несколько различных цветов покрытия.



Модный маникюр лето 2019



Дизайн на ногтях 2019​

Трендовый маникюр лето 2019

Геометрические рисунки

Маникюр с геометрическим дизайном – довольно специфическая область нейл-арта, однако очень красивая и оригинальная. Трендовыми будут оставаться, как и все ногти с геометрическим рисунком, так и один или два. Строгие линии и фигуры украсят ваш маникюр и не оставят равнодушными тех, кто точно в тренде и знает, что будет модно летом 2019 года.



Геометрия на ногтях



Геометричные фигуры



Стильные геометричные рисунки 2019

Этнические мотивы

Этнические мотивы в маникюре – один из трендов, который набирает популярность. Всем девочкам этот принт известен уже давно. Однако сейчас он снова возвращается в моду. Ногти, которые украшены этническим узором называются трайбл дизайном.



Идеи этнического маникюра



Этнический маникюр 2019