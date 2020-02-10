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Маникюр на День влюбленных: эффектные идеи в фото

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Маникюр ко Дню святого Валентина / Pinterest

День влюбленных – отличная возможность не только надеть новое платье из своего гардероба, но и сделать праздничный маникюр. Но какой цвет или декор выбрать для этого особого вечера –журналисты LifeStyle 24 подобрали эффектные фото, которые смогут помочь вам сделать выбор.

Не важно, романтичны вы или нет, в отношениях или пока в поиске своего избранника – все женщины хотят иметь особенно привлекательный вид на День святого Валентина. И это не удивительно! Ведь именно хороший маникюр и наряд всегда добавляют уверенности в себе. Поэтому журналисты LifeStyle 24 сделали яркую подборку идей для маникюра на День влюбленных, которая сможет вам помочь определиться с цветом и декором ногтей.

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Красный или бордовый маникюр

Своеобразной классикой на День влюбленных является красный маникюр. Яркие ногти в этот день выглядят особенно празднично и привлекательно. Кроме того, красный считается цветом страсти, что отнюдь не будет лишним на День святого Валентина.

Червоний манікюр на 14 лютого
Красный маникюр на 14 февраля / Sassy Direct

А если вам надоел классический маникюр, разбавьте его декором.

Червоний манікюр на День Валентина
Красный маникюр на День Валентина / Elle

Манікюр 2020
Маникюр 2020 / Elle

Манікюр на 14 лютого
Маникюр на 14 февраля / Pinterest​

Декор для нігтів
Декор для ногтей​ / Pinterest

Манікюр 2020 року
Маникюр 2020​ года / Instagram / @jessicawashick​

Декор нігтів на День святого Валентина
Декор ногтей на День святого Валентина / Pinterest


Идея для маникюра на День Валентина / Pinterest

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С декором в форме сердца

Издавна символом Дня влюбленных было сердце, поэтому его используют не только в подарочном декоре, но и в маникюре. Маленькие сердечки, или большие – выбор зависит от предпочтений каждой красавицы. Но убеждены, что именно такой маникюр будет выглядеть эффектно.

Френч – безупречная классика

Если вы еще не определились с нарядом на День влюбленных, классический френч будет идеальным выбором для маникюра. Видимо, этот дизайн ногтей – изысканный и простой – никогда не потеряет популярность среди женщин. А все потому, что он безупречно подойдет под любой образ и поможет сделать его более изысканным.

Французький манікюр
Французский маникюр / Irecommend

Класичний френч
Классический френч / Beauty Blog

Однако не только классический французский маникюр сейчас популярен. Мастера маникюра утверждают, что красавицы во всем мире заменяют классический белый цвет на любой другой, что выглядит необычно и очень стильно. Поэтому попробуйте поэкспериментировать, добавив декор к французскому маникюру или другие краски.

Червоний френч
Красный френч / Elle

Оригінальний французький манікюр
Оригинальный французский маникюр / Instagram / @paintboxnails

Червоний френч з квіткою
Красный френч с цветком / Pinterest​

Оригінальний манікюр до Дня закоханих
Оригинальный маникюр ко Дню влюбленных / Pinterest

Кроме того, День святого Валентина – прекрасная возможность еще раз признаться в любви. И в маникюре это можно сделать.

День Валентина 2020: манікюр
День Валентина 2020: маникюр​ / Pinterest 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Публикации LifeStyle Красота Статьи День Валентина Новости LifeStyle Маникюр
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