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Маникюр на Новый год: анималистические идеи от Кайли и Кендалл Дженнер

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Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Вы до сих пор ищете идеальный дизайн маникюра для празднования Нового года? Напомним, что в 2019 году самыми популярными были анималистические принты в модной индустрии, а для новогодней вечеринки знаменитости выбрали не только одежду, но и маникюр с дизайном с животными элементами.

Так, первой маникюром с леопардовым принтом похвасталась на своей странице в инстаграме Кайли Дженнер. Как известно, самая молодая миллиардерша в мире любит экспериментировать с дизайнами, но никогда не изменяет длинным ногтям.

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"Леопардовый френч", – назвала новый дизайн Кайли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Старшая сестра Кайли Дженнер Кендалл также выбрала анималистические мотивы. Ногти с питоновим принтом выглядят очень хищно и трендово.

 

Предлагаем посмотреть подборку снимков с инстаграма маникюра с животным принтом:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LauNails (@launails99)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LauNails (@launails99)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???????????? (@danniie_nails)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Кайли Дженнер Кендалл Дженнер Новости LifeStyle Красота Маникюр
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