Маникюр на Новый год: анималистические идеи от Кайли и Кендалл Дженнер

Вы до сих пор ищете идеальный дизайн маникюра для празднования Нового года? Напомним, что в 2019 году самыми популярными были анималистические принты в модной индустрии, а для новогодней вечеринки знаменитости выбрали не только одежду, но и маникюр с дизайном с животными элементами.

Так, первой маникюром с леопардовым принтом похвасталась на своей странице в инстаграме Кайли Дженнер. Как известно, самая молодая миллиардерша в мире любит экспериментировать с дизайнами, но никогда не изменяет длинным ногтям.

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"Леопардовый френч", – назвала новый дизайн Кайли.

Старшая сестра Кайли Дженнер Кендалл также выбрала анималистические мотивы. Ногти с питоновим принтом выглядят очень хищно и трендово.

Предлагаем посмотреть подборку снимков с инстаграма маникюра с животным принтом: