Маникюр на выпускной 2019: стильные идеи с фото

Ничто так не украшает женщину, как идеально ухоженные руки и красивые ногти. Маникюр – это неотъемлемая часть совершенного образа. Какой сделать маникюр на выпускной 2019 и что сейчас в моде – читайте в материале.

Маникюр на выпускной 2019: тренды сезона

На выпускной 2019 каждая девушка старается создать действительно совершенный образ и без маникюра тут не обойтись. Его нужно выбирать уже после того, как вы определились с платьем, прической и аксессуарами. Ведь он должен дополнять ваш общий образ, а не "соревноваться" с ним.

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Какой маникюр в тренде в этом сезоне:

- с элементами конфетти (камифубуки);

- техника инкрустирования;

- маникюр оригами;

- геометрический градиент;

- минималистичный дизайн;

- мозаика;

- neo-френч.

Цвет нужно подбирать уже после того, как ваш образ будет собран. В этом сезоне наиболее популярными являются сдержанные нейтральные тона (бежевый, серый, персиковый, коралловый, оливковый – их можно комбинировать с яркими акцентами) розовый, красный (для коротких ногтей подойдет глубокий красный маникюр, насыщенный оттенок, приближенный к цвету бордо) белоснежный (его можно разбавить интересным узором, золотистыми или серебристыми полосками), темно-синий, все оттенки зеленого.

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Маникюр на выпускной 2019 с конфетти

За основу может быть взят нейтральный (лучше всего – нюдових оттенков) лак, который декорируется цветным конфетти любой формы. Таким декором можно украсить все ногти или только один – два ногтя на каждой руке.

Маникюр на выпускной 2019 с конфетти

Также конфетти отлично сочетаются с классическим французским маникюром.

Маникюр на выпускной 2019 с конфетти

Маникюр на выпускной 2019 – техника инкрустирования

Маникюр со стразами выглядит очень эффектно и роскошно. Главное – не используйте очень много камней, ведь таким образом вы слишком утяжелите свои ногти. Наилучшим вариантом будет украсить всего один ноготь на руке несколькими небольшими элементами.

Маникюр на выпускной 2019 – техника инкрустирования

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Маникюр на выпускной 2019 – техника инкрустирования

Маникюр на выпускной 2019 в технике оригами

Это необычная и интересная идея оформления ногтей. Узор можно выбрать любой, его тоже советуем наносить только на один ноготь. Такой маникюр будет очень аккуратным и сдержанным.

Маникюр на выпускной 2019 в технике оригами

Маникюр на выпускной 2019 – геометрический градиент

От обычного градиента маникюр с геометрией отличается четкими линиями перехода. Тренд хорош тем, что выполнить его не очень сложно, при этом вариаций оформления достаточно много.

Маникюр на выпускной 2019 –​ геометрический градиент

Геометрический градиент визуально удлиняет ногти. Цветовое исполнение может быть, как контрастным, так и классическим.

Маникюр на выпускной 2019 –​ геометрический градиент

Маникюр на выпускной 2019 – минималистичный дизайн

Такой дизайн стоит выбрать, если основной акцент вы делаете на платье или макияже. К тому же, он очень легкий и нежный, поэтому подойдет каждой девушке и на любую длину ногтей.

Маникюр на выпускной 2019 – минималистичный дизайн

За основу берется лак нейтрального оттенка. На нем, с помощью черного или красного лака могут быть нарисованы веточки, геометрические узоры, зигзаги или просто полоски. Также можно использовать и яркие цвета. Очень интересно смотрятся различные белые вставки на фоне насыщенного, яркого цвета.

​Маникюр на выпускной 2019 – минималистичный дизайн

Маникюр на выпускной 2019 – мозаика

В этой технике рисунок создается при помощи гель-лаков классических оттенков: белый, черный, серый или синий. А после этого добавляют яркие элементы на ноготь. Такая техника оформления очень яркая, поэтому мы также советуем ею не увлекаться. Лучше всего оформить лишь один ноготь мозаикой, а остальные покрыть однотонным матовым лаком.

Маникюр на выпускной 2019 – мозаика

Маникюр на выпускной 2019 – neo-френч

Зеркальный френч выглядит интересно и ярко. Металлизированный край удачно сочетается с подкладкой, имитирующей бархат.



Маникюр на выпускной 2​019 – neo-френч