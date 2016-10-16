Маникюр с самым трендовым принтом: идеи в фотографиях

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Маникюр с животным принтом
Маникюр с животным принтом / @thepolishedbean

Животный принт сейчас очень актуален, его демонстрировали на мировых Неделях моды и можно увидеть в новых коллекциях брендов.

Если животный принт в одежде для вас чересчур эпатажный, его можно добавить лишь в виде аксессуаров или как маникюр.

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Редакция LifeStyle 24 собрала несколько комбинаций, как сделать стильный маникюр с изображением расцветки леопарда, зебры и других животных.

Маникюр с животным принтом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений steph stone (@stephstonenails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cow nails! #nailart #manicure #cownails #cowpattern #cow #moo #blackandwhite #opi

Допис, поширений Meagan Knight (@tinybrushes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

 

Теги: LifeStyle Красота Маникюр
Источник: Lifestyle
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