Маникюр с самым трендовым принтом: идеи в фотографиях

Животный принт сейчас очень актуален, его демонстрировали на мировых Неделях моды и можно увидеть в новых коллекциях брендов.

Если животный принт в одежде для вас чересчур эпатажный, его можно добавить лишь в виде аксессуаров или как маникюр.

Читайте также: Осенний маникюр: трендовые идеи из Іnstagram

Редакция LifeStyle 24 собрала несколько комбинаций, как сделать стильный маникюр с изображением расцветки леопарда, зебры и других животных.

Маникюр с животным принтом