Маргарита Паша – победительница Мисс Украина 2019: подборка соблазнительных фото красавицы

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Победительница Мисс Украина Маргарита Паша
Победительница Мисс Украина Маргарита Паша / Фото из Instagram

12 сентября во "Дворце Украина" состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019". Победу одержала 24-летняя студентка из Харьковщины. За главную корону боролись 24 самых красивых девушки со всех уголков Украины.

Маргарита Паша представит Украину на "Мисс мира" в Таиланде. Девушка поборется за звание самой красивой с более чем 120 девушками из разных уголков мира.

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Судя по фото девушки, она любит путешествовать, заниматься спортом, йогой и вышивать. У Маргариты есть немало профессиональных фотосъемок, впрочем на просторах популярной соцсети девушка не слишком популярна. На ее страницу подписаны только 6 тысяч сторонников. Для многих поклонников победительницы есть чем вдохновиться на странице девушки. Среди фото можно найти фотографии с идеальным прессом, необычайной гибкостью и сложными йогическими асанами.

Журналисты LifeStyle 24 решили показать, что интересного и пикантного публикует в своем Instagram "Мисс Украина 2019".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои хорошие ,голосование за титул «Мисс зрительских симпатий»,продолжается )!!!? На данный момент мы на 2-ом месте ((,очень напряжённая борьба... Прошу всех меня поддержать ,отправляйте смс на номер 7576 с цифрой 15(можно отправлять неограниченное количество смс). Благодарю Всех за поддержку !!! 12-го сентября ,дворец «Украина»,в 19:00,финал конкурса «Мисс Украина»,приходите поддержать меня ))) @missukraine_official Всех с нетерпением жду !!!️️️#missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита#

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was a wonderful vacation

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I want summer ️️️#киев #ukraine #life #newstart #margaritapasha #2016

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

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Теги: LifeStyle Instagram Конкурс красоты Мисс Украина
Источник: LifeStyle 24
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