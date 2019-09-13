Маргарита Паша – победительница Мисс Украина 2019: подборка соблазнительных фото красавицы
12 сентября во "Дворце Украина" состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019". Победу одержала 24-летняя студентка из Харьковщины. За главную корону боролись 24 самых красивых девушки со всех уголков Украины.
Маргарита Паша представит Украину на "Мисс мира" в Таиланде. Девушка поборется за звание самой красивой с более чем 120 девушками из разных уголков мира.
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Судя по фото девушки, она любит путешествовать, заниматься спортом, йогой и вышивать. У Маргариты есть немало профессиональных фотосъемок, впрочем на просторах популярной соцсети девушка не слишком популярна. На ее страницу подписаны только 6 тысяч сторонников. Для многих поклонников победительницы есть чем вдохновиться на странице девушки. Среди фото можно найти фотографии с идеальным прессом, необычайной гибкостью и сложными йогическими асанами.
Журналисты LifeStyle 24 решили показать, что интересного и пикантного публикует в своем Instagram "Мисс Украина 2019".
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