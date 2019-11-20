Маргарита Паша отправилась представлять Украину на "Мисс Мира 2019": фото из аэропорта

Обладательница титула "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша уже отправилась в Лондон, где 14 декабря представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира-2019".

Маргарита Паша опубликовала первые снимки из аэропорта в Борисполе на своей странице в инстаграме.

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"Ну что, понеслась", – добавила в подписи к фотографиям харьковская красавица, которая позировала с украинским флагом. Также у Маргариты было немало чемоданов с эмблемой конкурса "Мисс Украина".

В Лондоне 69-й конкурс "Мисс мира" состоится уже 14 декабря, а открытие церемонии состоится 20 ноября. В столице Великобритании собрались уже все участницы конкурса – 90 девушек из разных стран мира.

На днях Маргарита Паша продемонстрировала финальное платье, в котором выйдет на сцену "Мисс Мира-2019". Автором красного платья с воздушным шлейфом и откровенным разрезом на бедре стала дизайнер Екатерина Лукашик.

В какие скандалы попадала Маргарита Паша?

12 сентября в Киеве состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019". По результатам всех этапов шоу победу одержала эффектная харьковчанка Маргарита Паша. После получения титула девушка сразу же приступила к выполнению своих обязанностей: "Мисс Украина 2019" приняла участие в нескольких светских мероприятиях, где была послом.

Не отказывалась Маргарита Паша и от общения с журналистами. Она с упоением давала ответы на вопросы представителей СМИ, попадая в громкие скандалы. Так, в конце сентября "Мисс Украина 2019" отказалась давать интервью на украинском языке.

У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но каким она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу. Или закон Украины не позволяет мне думать на русском?

– заявила после скандала Маргарита Паша.

Впоследствии Маргарита Паша заявила, что является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". В то же время информацию об отказе общаться на украинском или русском языке она отрицает.

Также во время празднования Дня ООН Паша двусмысленно ответила на вопрос "Чей Крым", попав в очередной скандал.

"Считаю, что Крым принадлежит всем людям. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Таково мое мнение", - подчеркнула девушка.