Маргарита Паша отправилась представлять Украину на "Мисс Мира 2019": фото из аэропорта

26 Читати новину українською
Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Обладательница титула "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша уже отправилась в Лондон, где 14 декабря представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира-2019".

Маргарита Паша опубликовала первые снимки из аэропорта в Борисполе на своей странице в инстаграме.

Читайте также: "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отличилась скандальным заявлением о патриотизме

"Ну что, понеслась", – добавила в подписи к фотографиям харьковская красавица, которая позировала с украинским флагом. Также у Маргариты было немало чемоданов с эмблемой конкурса "Мисс Украина".

В Лондоне 69-й конкурс "Мисс мира" состоится уже 14 декабря, а открытие церемонии состоится 20 ноября. В столице Великобритании собрались уже все участницы конкурса – 90 девушек из разных стран мира.

 

 

 

На днях Маргарита Паша продемонстрировала финальное платье, в котором выйдет на сцену "Мисс Мира-2019". Автором красного платья с воздушным шлейфом и откровенным разрезом на бедре стала дизайнер Екатерина Лукашик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

В какие скандалы попадала Маргарита Паша?

12 сентября в Киеве состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019". По результатам всех этапов шоу победу одержала эффектная харьковчанка Маргарита Паша. После получения титула девушка сразу же приступила к выполнению своих обязанностей: "Мисс Украина 2019" приняла участие в нескольких светских мероприятиях, где была послом.

Не отказывалась Маргарита Паша и от общения с журналистами. Она с упоением давала ответы на вопросы представителей СМИ, попадая в громкие скандалы. Так, в конце сентября "Мисс Украина 2019" отказалась давать интервью на украинском языке.

У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но каким она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу. Или закон Украины не позволяет мне думать на русском?
– заявила после скандала Маргарита Паша.

 

Впоследствии Маргарита Паша заявила, что является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". В то же время информацию об отказе общаться на украинском или русском языке она отрицает.

Также во время празднования Дня ООН Паша двусмысленно ответила на вопрос "Чей Крым", попав в очередной скандал.

"Считаю, что Крым принадлежит всем людям. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Таково мое мнение", - подчеркнула девушка.

 

 

Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт
сегодня
10254
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Конкурс красоты Мисс Украина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня 19:04 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 11589
"Аутсайдеры": гонки Ford против Ferrari
сегодня 18:30 "Аутсайдеры": гонки Ford против Ferrari
Юлія Ліпенцева 35
Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня 16:03 Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 28186
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 14:00 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 44146
Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
19 ноября 15:30 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
Альона Захарова 700
Новости
Больше новостей
Залиште відгук