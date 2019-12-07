Маргарита Паша резко высказалась об отношениях с участницей от России

Коронованная "Мисс Украина 2019" рассказала, что между участницами конкурса красоты нет конфликтов и споров, ведь на это у них просто не хватает времени. Маргарита в который раз попросила не приплетать к международному конкурсу политику и отметила, что в первую очередь судьи обращают внимание на добрые намерения девушек, а не на платье или национальность.

20 ноября Маргарита Паша отправилась в Лондон, где идет подготовка к "Мисс мира 2019". Харьковчанка достаточно часто делится сообщениями о сложном ритме жизни на страницах социальных сетей и не забывает радовать поклонников закулисными фотографиями. Красавица рассказала журналистам издания "Сегодня" о тонкостях общения с участницами.

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Модель, которая попадала в скандалы, не стала комментировать свои отношения с представительницей России на конкурсе красоты 20-летней Алиной Санько.

Маргарита считает, что происхождение участницы на "Мисс мира" вторичное, судьи акцентируют внимание на благотворительных намерениях девушек.

Бог мой! Почему вы снова о политике? Здесь вообще все не так, как в вашем журналистском мире. В этой ситуации не имеет значения – россиянка ты или американка. Мы все люди! Более того, мы представительницы прекрасной половины человечества и должны дарить этой земле мир, добро и красоту. Тем более, что в данном конкурсе самым главным является этап презентации благотворительных проектов, а не платья или что-то еще,

– резко рассказала Маргарита Паша журналистам.

По словам "Мисс Украина 2019", между конкурсантками царит доброжелательная атмосфера. А любые недоразумения красавицы решают сразу. Ведь ни одна из них не хочет опорочить репутацию своей страны перед судьями "Мисс мира".

Для судей имеет значение только то, с какой миссией ты пришла на этот конкурс и насколько этот мир станет добрее и счастливее благодаря твоей победе,

– поделилась Маргарита Паша.

24-летняя украинка также рассказала, что сложно переносит подъемы до восхода солнца, тренировки и репетиции, презентации собственных проектов. Недостаток сна отражается на внешности участниц, поэтому часто Маргарита забывает о завтраке, чтобы с самого утра до позднего вечера выглядеть потрясающе. Также красавица признается, что ей помогает преодолевать все испытания ее спартанский характер, сформированный благодаря художественной гимнастике.