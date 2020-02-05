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Марго Робби пришла на вечерний эфир с глубоким декольте: провокационный образ

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Марго Робби на вечернем шоу Джимми Фэллона / www.gettyimages.com

Австралийская актриса Марго Робби посетила вечернее шоу Джимми Фэллона, где не только рассказала о творчестве, но и продемонстрировала стройные формы в провокационном комбинезоне.

Вечернее шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon с участием киноактрисы состоялось 4 февраля. В этот же день Робби побывала на утреннем шоу Good Morning America, представила фильм на нью-йоркском показе, а завершила день на съемках вечерней программы. На эфир звезда пришла в голубом комбинезоне с глубоким декольте и вырезом на спине. Широкие штанины и две полоски ткани, которые прикрывали грудь актрисы и формировались в большой бант на плечах, выглядели довольно сексуально и одновременно сдержанно.

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Для контраста, визажисты сделали Марго макияж с акцентом на розовый цвет, что освежило образ актрисы. Прическа с нежным волнистыми волосами и лаконичные украшения завершили look. В качестве обуви стилисты Марго выбрали серебристые босоножки на высоких каблуках.

Марго Роббі

Добавим, что ведущий Джимми Фэллон сделал женщине много комплиментов, которые касались не только ее внешнего вида, но и карьеры в кино. В частности, речь идет о последних фильмах, в которых Марго приняла участие: "Однажды в Голливуде", "Скандал" и "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)".

Смотрите программу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon с Марго Робби онлайн:

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Мода Эротика Марго Робби Голливуд
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