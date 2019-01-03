Марго Робби, Сирша Ронан, Николь Кидман и другие звезды снялись в необычных образах: яркие фото

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Марго Робби, Майкл Б. Джордан и Николь Кидман
Марго Робби, Майкл Б. Джордан и Николь Кидман / Коллаж: 24 канал; фото Instagram @justjared

Знаменитые голливудские актеры примерили необычные образы в фотосессии английского фэшн-фотографа Тима Уокера. На его снимках появились звезды фильма "Мария – королева Шотландии", главный герой киноленты "Богемная рапсодия", актриса, которые сыграла в "Аквамене" и другие актеры голливудского кино.

Опыт примерки интересных образов и необычных нарядов для голливудских актеров не является чем-то особенным. Вживаться в роль – это талант, благодаря которому они стали знаменитыми во всём мире. Однако на этот раз поклонники своих любимых актеров и актрис были удивлены, когда увидели их в таких смелых образах.

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49-летний английский фешн-фотограф Тим Уолкер воплотил необычную идею фотосессии в жизни, пригласив к сотрудничеству Николь Кидман, Марго Робби, Сиршу Ронан, Клер Фой, Эми Адамс, Махершала Али, Рами Малека и Эдди Редмэйна.

Звезды голливудского кино появились в неординарных образах и необычных нарядах перед камерами фотографа, а их снимки появились на официальной странице глянца W-magazine в Instagram.

Ніколь Кідман
Николь Кидман / Instagram / @justjared

Марго Роббі
Марго Робби и Майкл Б. Джордан / Instagram / @justjared

Махершала Алі
Махершала Али и Эми Адамс / Instagram / @justjared

Клей Фой Сірша Ронан
Клер Фой и Сирша Ронан / Instagram / @justjared

Рамі Малек
Рами Малек и Эдди Редмейн / Instagram / @justjared

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений W magazine (@wmag)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Isa (@isastitches)

 

Теги: LifeStyle Голливуд Николь Кидман
Источник: 24 канал
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