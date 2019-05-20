Марго Робби стала новым лицом ароматов Chanel

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Марго Робби
Марго Робби / Instagram/ @margot.robbie

Звезда фильма "Мария – королева Шотландии" получила новый важный пост и сделала еще один шаг в своей карьере. 28-летняя Марго Робби стала представителем линейки духов от знаменитого бренда Chanel.

Об этом сообщает иностранное издание Elle.

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Робби медленно, но уверенно завоевывает сердца миллионов поклонников. Так, после премьеры фильма "Я, Тони" она была номинирована на Оскар, а позже сыграла главную роль в фильме "Мария – королева Шотландии". На допремьерные показы и презентации фильма голливудская актриса приходила в роскошных платьях от Chanel.

Вероятно, ее любовь к этому бренду вначале была бескорыстной. Однако представители марки заметили ее приверженность и предложили официально представлять Chanel. Так, в 2018 году она стала фэшн-лицом, а уже этой весной 28-летняя Марго Робби стала послом (представителем) линейки ароматов популярного бренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Margot Robbie (@margot.robbie)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Chanel
Источник: LifeStyle 24
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