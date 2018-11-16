Марго Робби в изысканном платье Chanel покоряет Голливуд

28-летняя австралийская звезда, известная во всем мире, посетила фестиваль Американского института кино в Голливуде. Публика осталась в восторге от наряда Марго Робби.

Марго Робби часто посещает светские мероприятия в классических нарядах. Однако каждый ее образ можно назвать совершенным. Чувства стиля у молодой актрисы не отнять. Фото Марго в очередном изысканном образе появились на ее фан-странице в Instagram.

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Для вечернего мероприятия звезда выбрала соответствующее платье. Платье Марго выбрала от модного французского дома красоты Chanel. Над ним работала голливудская стилистка Кейт Янг.

Контрастное платье с черной юбкой и ярким верхом в пайетках и подобранные вверх волосы создали для Марго незабываемый образ.



Марго Робби в платье от Chanel в Голливуде / Instagram @margotupdate

В платье от Chanel актриса представляла в Голливуде свою новую работу в фильме "Мария – королева Шотландии". Коллегой по съемочной площадке Марго стала Сирша Ронан.