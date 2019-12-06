Марго Робби в мини платье презентовала фильм о Харли Квин: фото

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Марго Робби / Instagram / @margot.robbie

Голливудская актриса Марго Робби показала безупречную фигуру в мини платье. Эффектный образ она засветила во время презентации киноленты "Хищные птицы(и фантастическая Харли Квин)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn).

В 29 лет Марго Робби может похвастаться потрясающей карьерой. Она уже успела поработать с легендарными режиссерами, в частности, Квентином Тарантино и Мартином Скорзесе, и сыграть главные роли в успешных кинолентах. Очередной работой зажигательной блондинки есть фильм "Хищные птицы", который расскажет историю подруги Джокера Харли Квин. Новинке кино пророчат бешеный успех в прокате, поэтому ее авторы начали промотур.

Важно: Яркая и безумная: появились новые постеры к фильму "хищные птички" с Марго Робби

Одна из первых презентаций "Хищных птиц" состоялась в бразильском городе Сан-Паулу. Именно там Марго Робби приняла участие в пресс-конференции, посвященной выходу фильма DC.

Перед журналистами голливудская красавица появилась в терракотовом мини платье с объемными рукавами от Johanna Ortiz. Стройную талию Марго Робби подчеркнула плетеным поясом с белыми полосками, что выглядело очень эффектно. Актриса дополнила look босоножками на каблуке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Omelete (@omelete)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Birds of Prey (@birdsofprey)

Но не только эффектное появление привлекло внимание прессы. Согласно официальным данным, на презентации состоялась презентация новых ярких постеров, на которых Марго Робби предстала в образе Харли Квин. Кроме этого, бразильские журналисты первыми увидели новый трейлер, который на днях появится в сети. В соответствии с роликом, Харли Квин покинет любимого Джокера и самостоятельно соберет свою команду. В" отряд " зажигательной девушки войдут Черная Канарейка (Джерни Смоллетт-Белл), охотница (Мэри Элизабет Уинстед), Кассандра Кейн (Элла Джей Баско) и Рене Монтойю (Рози Перес). Все они объединят свои силы, чтобы побороть главного злодея, которого сыграл Эван Макгрегор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Birds of Prey (@birdsofprey)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Марго Робби
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