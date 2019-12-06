Марго Робби в мини платье презентовала фильм о Харли Квин: фото

Голливудская актриса Марго Робби показала безупречную фигуру в мини платье. Эффектный образ она засветила во время презентации киноленты "Хищные птицы(и фантастическая Харли Квин)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn).

В 29 лет Марго Робби может похвастаться потрясающей карьерой. Она уже успела поработать с легендарными режиссерами, в частности, Квентином Тарантино и Мартином Скорзесе, и сыграть главные роли в успешных кинолентах. Очередной работой зажигательной блондинки есть фильм "Хищные птицы", который расскажет историю подруги Джокера Харли Квин. Новинке кино пророчат бешеный успех в прокате, поэтому ее авторы начали промотур.

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Одна из первых презентаций "Хищных птиц" состоялась в бразильском городе Сан-Паулу. Именно там Марго Робби приняла участие в пресс-конференции, посвященной выходу фильма DC.

Перед журналистами голливудская красавица появилась в терракотовом мини платье с объемными рукавами от Johanna Ortiz. Стройную талию Марго Робби подчеркнула плетеным поясом с белыми полосками, что выглядело очень эффектно. Актриса дополнила look босоножками на каблуке.

Но не только эффектное появление привлекло внимание прессы. Согласно официальным данным, на презентации состоялась презентация новых ярких постеров, на которых Марго Робби предстала в образе Харли Квин. Кроме этого, бразильские журналисты первыми увидели новый трейлер, который на днях появится в сети. В соответствии с роликом, Харли Квин покинет любимого Джокера и самостоятельно соберет свою команду. В" отряд " зажигательной девушки войдут Черная Канарейка (Джерни Смоллетт-Белл), охотница (Мэри Элизабет Уинстед), Кассандра Кейн (Элла Джей Баско) и Рене Монтойю (Рози Перес). Все они объединят свои силы, чтобы побороть главного злодея, которого сыграл Эван Макгрегор.