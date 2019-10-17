Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин 2019 года по версии журнала MAXIM

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Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин по версии журнала MAXIM
Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин по версии журнала MAXIM / Instagram / @maxim_aus

Австралийский мужской журнал MAXIM представил рейтинг топ-100 самых соблазнительных женщин. Возглавила список голливудская актриса Марго Робби.

Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала MAXIM Australia. Также Марго Робби снялась для обложки издания в откровенном платье в золотых и белых тонах.

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Журнал пишет, что австралийская актриса получила бешеную популярность после выхода ленты "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

"В 2020 году Марго Робби поднимется еще выше после выхода фильма "Хищные птицы", где она сыграла свою героиню Харли Квин", – отмечают редакторы MAXIM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MAXIM Australia (@maxim_aus)

 

Второе место в топ-100 возглавила обольстительная брюнетка, звезда социальных сетей и модель Parnia Porsche. Девушка также снялась для второй обложки австралийского издания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MAXIM Australia (@maxim_aus)

 

Третье место заняла футболистка Саманта Керр, которая появилась на обложке глянца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Kerr (@samanthakerr20)

 

Третью представленную обложку украсили сестры-модели Элиша и Рене Херберт, которые снялись в откровенных купальниках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MAXIM Australia (@maxim_aus)

 

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Марго Робби Эротика Мода LifeStyle
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