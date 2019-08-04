Марго Робби выбрала эффектное мини-платье для светского выхода: фото

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Марго Робби в Риме
Марго Робби в Риме / Instagram / @onceinhollywood

Долгожданный фильм "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood) продолжает покорять мир. На днях премьера киноленты состоялась в Риме, куда пришли все главные актеры. В частности, Марго Робби.

29-летняя голливудская звезда не пропустила такое светское события, представ перед камерами в стильном летнем наряде. На этот раз Марго Робби выбрала мини-платье с ярким принтом. Наряд подчеркнул идеальную фигуру звезды и показал ее стройные ноги. Образ актриса дополнила коричневыми босоножками на танкетке и расплетенными волосами.

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Марго Роббі у Римі
Марго Робби в Риме / Фото: Instagram / @onceinhollywood

Впервые фильм "Однажды в Голливуде" презентовали в мае 2019 года во время Каннского кинофестиваля. Однако любители кино смогли увидеть последнюю работу легендарного Квентина Тарантино только с 22 июля. Презентация фильма с участием голливудских звезд состоялась в Лос-Анджелесе. Впоследствии "Однажды в Голливуде" показали во Франции, Великобритании, Германии и Италии.

Отметим, что в Рим приехали не все знаменитости. Перед камерами красовались Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино, Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман. А вот Брэд Питт пропустил этот светский выход и участие в пресс-конференции.


"Однажды в Голливуде" презентовали в Риме / Фото: Getty Images

Что известно о фильме "Однажды в Голливуде"?
Кинолента является одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. Сценарий к фильму писали на протяжении 5 лет, а экранизировать историю взялся культовый режиссер Квентин Тарантино. "Однажды в Голливуде" рассказывает о реальных событиях 1969 года, поэтому авторы фильма передали атмосферу того времени. Сектант Чарльз Мэнсон убил Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (ее играет Марго Робби). А Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного события. Украинская премьера фильма состоится совсем скоро – 15 августа.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Голливуд Леонардо Ди Каприо Марго Робби
Источник: LifeStyle 24
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