Марина Круть стала фавориткой судейского и зрительского голосования с песней 99: видео

По результатам судейского и зрительского голосования высший балл 8 получила чувственная Марина Круть, что обеспечило ей участие в финале Национального отбора на Евровидение-2020. Конкурсная песня исполнительницы о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для того, чтобы продолжать свой путь.

Двуязычную песню "99" Марина Круть написала специально для участия в Нацотборе Евровидение-2020. Ее наставником и учителем является Миша Клименко (Adam), который выступил саунд-продюсером альбома девушки ALBINO. Трек "99" также создан в коллаборации с музыкантом. Интересно, что песня была написана во время осеннего тура певицы.

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На сцену первого полуфинала Национального отбора Евровидения-2020 Марина Круть вышла в сдержанном белом платье на одно плечо с соблазнительным разрезом. Изысканности ее нежному образу добавила длинная массивная серьга с камнями. Этот наряд гармонировал с ее невероятным инструментом. Как утверждает сама артистка, бандуру она подготовила именно для песенного конкурса, а средства на нее из собственного кармана выделила мама.

Ее лаконичний номер дополнили только сказочные визуализации на видео. Сама исполнительница убеждена, что бандура способна очаровать международное сообщество, а ее жизнеутверждающая песня – покорить сердца миллионов.

Накануне журналисты LifeStyle 24 пообщались с талантливой Мариной Круть. Подробнее про откровенные признания фаворитки Нацотбора Евровидения-2020 читайте здесь.

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KRUTЬ – 99 на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Что известно о Марине Круть?Бандуристка, певица и участница музыкальных телешоу. Марина Круть участвовала в талант-шоу, выступала в дуэте с артистами, записала несколько каверов на мировые хиты. Осенью 2019 года она выпустила третий альбом. Известно, что к песне "99", которую Марина представила на Нацотборе Евровидения специально рисовали мультфильм, который транслировали на задних экранах на сцене.