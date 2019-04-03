Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная

Жена действующего президента страны Марина Порошенко и жена лидера избирательной гонки Елена Зеленская сейчас являются наиболее вероятным первыми леди страны. Кто из них будет носить это звание следующие 5 лет, станет ясно после второго тура президентских выборов, который состоится 21 апреля.

А пока Петр Порошенко и Владимир Зеленский ожидают решающего дня, общественность не перестает активно следить за вторыми половинками политиков. Если Марина Порошенко в течение каденции своего мужа получила звание самой элегантной супруги Президента за время независимости, то Елена Зеленская только начинает демонстрировать свой стиль, который в последние дни кардинально меняет.

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О том, что носят потенциальные первые леди Украины, как подчеркивают свою фигуру и лицо и может выражать избранные ими одежду и украшения, редакции LifeStyle24 рассказала стилист Кристина Яковив.

По ее словам, стиль и публичное поведение этих двух женщин пока нельзя сравнивать, ведь время, которое они провели в роли жен политиков разное. "Похожи они в том, что в течение жизни поддерживают своих мужей и обоим поведение первых леди таки присуще. Однако сейчас госпожа Марина полностью соответствует этому образу, тогда как Елене Зеленский, в случае победы ее мужа, достичь таких манер придется в максимально короткое время, ей будет нелегко", – отмечает експерт по стилю.

Марина Порошенко

"Жена действующего президента знает свои выигрышные стороны, она лаконичная и изысканная одновременно"

За пять лет выходов в свет и со своим мужем, и самой Марина Порошенко продемонстрировала, как удачно носить классику, smart-casual и total-black. И все это – сочетать с брошами, бусами или серьгами. Чего только стоил ее образ в день инаугурации Президента Петра Порошенко, когда госпожа Марина выбрала платье и пальто небесного цвета с нежной вышивкой, или яркое перевоплощение на обложке сентябрьского номера журнала Elle (2014), где она позирует в вышиванке Виты Кин.



Образ Марины Порошенко на инаугурации Президента Украины/ Weekend Today

"У Марины Порошенко высокий рост и идеальная фигура, еоторая позволяет ей носить разнообразную одежду. Однако положение требует сдержанного дресс-кода. Поэтому жена главы государства выбирает костюмы и жакеты, которые успешно на ней сидят, не нарушает длины юбки, нося миди, а также одевает каблуки, однако не выше, чем 8 сантиметров. Положительным является то, что она отдает предпочтение украинским дизайнерам (выбирает одежду от Лилии Пустовит, Виты Кин, аксессуары от Роксоланы Шимчук), чем показывает: наша одежда не хуже той, которую шьют по рубежом", – отмечает Кристина Яковив .



Жена действующего главы государства на обложке журнала Elle / Elle

Несмотря на то, что Марина Порошенко предпочитает базовые цвета, таким как бежевый, серый или белый, наряды черного цвета также часто видим на ней. "Это просто беспроигрышный вариант! И не нужно думать, что у первой леди что-то случилось. Такой манерой одеваться она еще раз подчеркивает свой стиль, а total black всегда дополняет серьгами или ожерельем", – отмечает стилист.



Госпожа Порошенко часто появляется на публике в черной одежде/ President.gov.ua

Действующая первая леди не наносит яркого макияжа и всегда придерживается минимально заключенного волос. "Она за натуральность, своим видом словно говорит: "Да, я зрелая женщина и у меня есть морщины, но не скрываю этого, я прожила достойную жизнь и остаюсь изысканной леди даже без макияжа. Что касается прически, то скажу, что Марина Порошенко не выходила в свет с высоко уложенным волосами, максимально, что могла себе позволить, – легкие локоны", – говорит експерт по стилю Кристина Яковив.

Елена Зеленская

"Папарацци будут выискивать самые мельчайшие промахи в образе жены комика"

Пока что публичные выходы жены лидера президентской гонки Елены Зеленская после первого тура президентских выборов можно пересчитать по пальцам. Если быть более точным, то вероятная первая леди появлялась на людях и перед камерами лишь дважды: когда вбрасывала в урну бюллетень и во время объявления результатов национального экзит-пола. К слову, тогда, когда в штабе комика Владимира Зеленского начали праздновать возможную победу, она выбрала красный костюм, который надела поверх черного топа.



Елена Зеленская со своим мужем в день 1 тура выборов / EPA–EFE/STEPAN FRANKO

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"Через одежду человек трансформирует свои эмоции. Вот и в красном цвете чувствуется маленькая нотка победы. К слову, этот оттенок не является сдержанным, он, наоборот, яркий. Похожие наряды мы видели на госпоже Елене тогда, когда она была еще женой юмориста, шоумена , хотя и могла позволять себе более шокирующие наряды. В конце концов, сейчас она не может самовыражаться кроям одежды или высокими каблуками, поэтому использует для этого цветовую гамму", – объясняет стилист.



Одно из давних фото Елены и Владимира Зеленских / Pinterest

Однако в случае победы Владимира Зеленского его жене нужно будет перейти на базовые цвета. "В сети мы встречаем некоторые фото пары и видим, что на спутницы кандидата в президенты серое платье. Этот цвет ей не слишком подходит. Я бы советовала выбирать оттенки бежевого в сочетании с черным или коричневым", – говорит експертка по стилю Кристина Яковив. А также добавляет: в течение трех недель предвыборной кампании внимание фотографов и журналистов к вероятной первой леди будет приковано как никогда: "Папарацци будут выискивать мелкие промахи в ее образе. Даже неудачно подобранные серьги могут стать причиной бурного обсуждения стиля госпожиЗеленская".

Что известно о Марине Порошенко и Елене Зеленской: смотрите видео