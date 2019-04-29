Рецепты маринадов для шашлыка, которые сделают мясо невероятно нежным

Весна – это прекрасный период, когда наконец после зимних холодов можно выйти в лес и посидеть у костра, готовя вкусные шашлыки. На вкус блюда влияют многие факторы, но главный – это маринад. Поэтому мы собрали для вас лучшие рецепты маринадов для шашлыка, которые сделают мясо нежным, сочным и ароматным.

Если вы планируете путешествие на майские праздники, то настоятельно рекомендуем устроить себе отдых на свежем воздухе, с очагом и вкусным шашлыком.

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Как приготовить маринад для шашлыка

Существует множество вариаций маринадов для шашлыка – в качестве основы используют минеральную воду, пиво, кефир, вино, соки и многое другое. Но независимо от того, какую основу вы выберете, нужно придерживаться нескольких универсальных советов, которые помогут приготовить самый вкусный шашлык.

Советы по приготовлению:

× в зависимости от вида мяса, его нужно нарезать по-разному – свинину можно нарезать достаточно крупными кусками, тогда как говядину и баранину лучше нарезать меньшими;

× мариновать шашлык лучше в стеклянной, керамической или эмалированной посуде;

× лук и травы для маринада рекомендуется хорошо помять руками, чтобы они дали сок;



Как приготовить вкусный маринад для шашлыка

× замаринованное мясо нужно накрыть и поставить сверху груз;

× время для маринования шашлыка зависит от вида маринада, но обычно это от 2 до 6 часов.

Секрет вкусного шашлыка – скрывается в маринаде. Предлагаем вам несколько вариантов маринада, а также экспресс-вариант маринования, когда на пикник вы решили пойти спонтанно.

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Рецепт маринада для шашлыка на основе лука и помидоров

Этот маринад подойдет для любого сорта мяса, даже жирного. Время маринования – 6-10 часов.

Один большой помидор натрите на крупной терке, еще два порежьте мелкими кубиками. Одну большую луковицу тоже натрите, а две мелко порубите. В овощную массу добавьте 3-4 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, также можно добавить ароматной зелени, например, петрушки, кинзы или базилика.

В глубокую миску положите килограмм нарезанного мяса, залейте его стаканом воды и добавьте луково-томатную смесь.



Маринад на основе лука и помидоров подходит для любого мяса

Рецепт итальянского маринада для шашлыка

Этот маринад идеально подходит к красному мясу. Время маринования – 5-8 часов.

Тщательно перемешайте стакан белого вина, оливковое масло по вкусу, сок одного лимона с прованскими травами, черным перцем горошком и солью. Две средних луковицы нарежьте кольцами и добавьте в готовую смесь вместе с килограммом порубленного мяса.



Лучше всего этот маринад подходит к красному мясу

Рецепт острого маринада для шашлыка

Этот маринад лучше всего подойдет для свинины или телятины. Время маринования – 5-8 часов.

Подогрейте на водяной бане 1-2 столовых ложки меда. Когда он растворится, добавьте в него 3 столовых ложки соевого соуса, по 1 чайной ложке кунжутного масла, свежего или сухого имбиря, 2 растертых зубчика чеснока и красный перец по вкусу.

Полученного маринада должно хватить на килограмм мяса.



Острый маринад идеально подходит для свинины или телятины

Рецепт гранатового маринада для шашлыка

Этот маринад подходит для баранины, говядины или свинины. Время маринования – 8-10 часов.

Для одного килограмма мяса вам понадобится – 2 стакана гранатового сока, 0,5 ст. водки, пучок кинзы, пучок мяты, 1 ч. л. черного молотого перца, 1 ч.л. соли, 1 луковица.

Зелень и лук крупно порежьте, перемешайте с солью и перцем, натрите этой смесью порезанное мясо. Выложите мясо в глубокую посуду, добавляя лук с зеленью. Залейте гранатовым соком с водкой.

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Маринад с гранатовым соком подходит для баранины, говядины или свинины

Рецепт лимонного маринада для шашлыка

Этот маринад идеально подойдет для курятины. Время маринования – 2-3 часа.

Смешайте 1/2 чайной ложки черного перца, столько же корицы, по 1 чайной ложке паприки и соли и 2 чайных ложки сушеных итальянских трав. В специи добавьте 2 растертых зубчика чеснока и столовую ложку лимонного сока. Этой смеси хватит примерно на полкилограмма куриного филе.

Чтобы шашлык получился особенно нежным, смешайте по 2 столовых ложки лимонного сока и оливкового масла и смазывайте смесью мясо во время жарки.



Лимонный маринад лучше всего подходит к шашлыку из курятины

Рецепт маринада на основе йогурта и карри для шашлыка

Этот маринад лучше всего подойдет для птицы или белого мяса. Время маринования – 2-3 часа.

Стакан натурального нежирного йогурта без добавок смешайте с 2 чайными ложками карри и посолите по вкусу. В смесь добавьте порезанный зеленый лук и помидоры черри. Замаринуйте мясо на 2-3 часа.



Маринад на основе йогурта лучше всего подходит к белому мясу

Рецепт маринада для рыбного шашлыка

Этот маринад идеально подойдет к любому виду рыбы. Время маринования – 1-2 часа.

На полкилограмма рыбного филе возьмите одну среднюю луковицу и нарежьте ее кольцами. Далее измельчите 1-2 зубчика чеснока (в зависимости от размера) и мелко порубите небольшой пучок укропа. Все это смешайте, посолите, поперчите молотым белым перцем и залейте столовой ложкой оливкового масла.

Когда смесь будет готова, нарежьте тонкими кольцами половину лимона, добавьте его в маринад и тут же кладите в него кусочки рыбы.

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Такой маринад подойдет для любого вида рыбы

Экспресс-рецепт для маринада

Если же вы решили поехать на пикник спонтанно и у вас нет 6-8 часов для маринования мяса, не стоит сразу прибегать к "тяжелой артиллерии" и замачивать мясо в майонезе или уксусе. Таким маринадом вы только испортите шашлык.

В нарезанное мясо добавьте тертый лук, соль, перец и другие специи по вкусу. И залейте мясо минеральной водой. За полчаса можете смело приступать к жарке.



Быстрый маринад спасет, если у вас нет нескольких часов для маринования

Приятного аппетита! Делитесь в комментариях своими секретами идеального шашлыка!