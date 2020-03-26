Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса

Американский актер Марк Блум умер сегодня, 26 марта, в результате осложнений после заражения коронавирусом. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет.

О смерти Марка Блума на официальных страницах в социальных сетях сообщили представители нью-йоркского театра Playwrights Horizons. Звезда фильмов "Крокодил Данди" и "Бесплодные поиски Сьюзен" был инфицирован коронавирусом, а его ослабленный организм не смог преодолеть недуг.

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"С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному актеру, который ушел из жизни на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и к зрителям во всем мире. Мы будем скучать по тебе", – говорится в официальном сообщении коллег.

Марк Блум на протяжении 40 лет играл в бродвейских театрах и был отмечен престижными наградами за свою актерскую карьеру в театре. Съемки в киноиндустрии он начал в возрасте 35 лет в приключенческом фильме "Крокодил Данди", который вместе с фильмом "Бесплодные поиски Сьюзен" относится к его лучшим работам. В общем Марк Блум сыграл в около 80 картинах и завершил успешную карьеру только в 2018 году.

Напомним, что сейчас в мире подтверждено 475 170 случаев заболевания Covid-19: более 21 тысяч человек умерли, а почти 115 тысяч пациентов выздоровели.